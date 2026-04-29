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YouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」が、『【使い勝手抜群】ラジオで話せなかった！ゆるゆるアフタートーク！Vol.42～フィアット ドブロマキシ VS ルノー グランカングー～｜Ciao！FIAT LIFE』を公開した。自動車解説者のGocarとラジオDJの山口千景が、ゴールデンウィークの予定や、欧州産MPVの魅力について語り合っている。



動画冒頭、話題はGocarのゴールデンウィーク直前の沖縄旅行へ。妻の実家への帰省だというが、「もう1個仕掛けを考えてましてね、撮影をしようとしたんです」と切り出し、レンタカーのレビュー企画を企てていることを告白。さらに「わざわざ車変えるんですよ、途中で2台」と、3列シートの車を途中で乗り換えて比較するという自動車解説者ならではの執念を見せ、山口を「めちゃくちゃ楽しそうじゃん」と驚かせた。



昨年も沖縄で車のレビューを撮影したというGocarだが、「本当にいい加減にしか撮ってないのに視聴がすごく良かったんですよ」と意外なバズりを回顧。悪天候の中で撮影したにもかかわらず反響が大きかったことから、今年はしっかりと企画を練ったという。



後半は、ラジオ本編のテーマだったルノー「グランカングー」とフィアット「ドブロマキシ」の比較談義へ。収納の多さに驚きつつも、日本の完全な商用車とは異なり「完全な商用に振り切れているのとは違う」と指摘。乗用車としての乗り心地の良さなど、欧州産商用車ベースMPVならではの魅力を深く語り合った。



動画終盤には、アフタートークの尺を2分50秒以内に収める苦労について、Gocarが「いかに2分50秒の中に言いたいこと詰め込もうと思うと、頭どんだけ働かせればいいと思います？」とこぼし、山口が笑いながら同調する一幕も。和やかな雰囲気の中にも、車への愛情とコンテンツ制作へのこだわりが垣間見える対談となっている。