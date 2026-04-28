「30日後に結婚します」。そんな衝撃の宣言から幕を開ける究極の期限付き婚活リアリティショー『時計じかけのマリッジ』が、ついに開幕した。参加するのは、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の女性3人。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、ABEMA現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）だ。

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舞台は夜景を望む豪華な“ハウス”。平均年収2,000万円超え・ルックス抜群の男性30名が彼女たちを迎えた。腕時計型のカウントダウンが結婚式までの30日間を刻み続けるなか、女性が合鍵を渡し男性がハウスに来れば即座に「0日婚約」が成立。さらに29日間の同棲がスタートする仕組みで、合鍵を受け取ってもらえなければ、その相手とは二度と会えない。

指南役は辛口の婚活アドバイザー・植草美幸氏、MCはサバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務める。今回は、早速ハイスペ男性たちとのデートが始まった第1話を振り返っていきたい。

■婚活アドバイザー・植草美幸氏、女性3人を“比喩”で一刀両断

番組は、婚活初日の女性3人の初対面を、30人の男性たちが別室から一斉にモニタリングする形式で幕を開ける。煌びやかな夜景を前に「こんな優雅な婚活してる人たちいる？」とはしゃぐあやかだが、彼女たちが腕時計の針を動かしカウントダウンが表示された瞬間から、この時計が以降のすべての決断を縛っていくことになる。

最初のミッションは「クローゼットルーム」での相手選び。「小さい頃憧れたお姫様の部屋」のような空間に、男性30人のプロフィールが年収順または年齢順に並ぶ仕様だ。平成ドラマのヒロインさながらのきらきらとした世界観のなか、いきなり待ち構えているのが男性のランキングというあまりに直球な仕掛け。年齢、年収、そしてもうひとつ伏せられている“絞り方”もあるようで、今後が気になるところだ。

あやかは年収6位・3,000万円のショウゴ（建築会社経営）を、なつえは直感で名前に惹かれてソラ（元アスリート・会社経営者）を選んだ中、ゆかはシュン（外資IT勤務）を指名。「とにかくチャラい人が嫌なんですよ。落ち着いて話ができる方なのかな」と、限られた情報から性格をイメージした様子。3人それぞれが何を気にして相手を選ぶのか、その違いが見えてくるシーンとなった。

そんな夢のような婚活ムードを一気に現実へと引き戻すのが、植草氏による“植草モーニング”だ。プログラム開始前の事前面談で、女性たちの結婚観をすでにシビアに見てきた植草氏が、毎朝3人のもとを訪ねては容赦なく現実を突きつけていく。

過去の面談では、ゆかに開口一番、希望する相手の年齢を質問。「5個ぐらい下」と答えた32歳の彼女に、すかさず「図々しいかもね」とジャブを入れる。さらに、「いつか白馬に乗った騎士が私を迎えに来てくれるって、何も努力もしないで、ただ受け身で見てるだけ」「見てるだけは“電柱女”なんですよ」とも指摘。

続いて、恋愛結婚が理想だというあやかには、「頭の中がお花畑みたいなところが見えました、今」「ディズニープリンセスじゃないんだから」と、矢継ぎ早の比喩で34歳の彼女を一刀両断。

さらに、なつえに対しては「シャボン玉女子。結婚に対してふわふわしてらっしゃる」「（3人の中で婚活が）一番難しいかなと思う」と評した。「恋愛と結婚って違うんですよね。結婚っていうのは点じゃないから、線ですよね」という植草氏の言葉は、本作のテーマを端的に言い当てているのかもしれない。

■婚活初日、それぞれがデート相手に選んだ“ハイスペ男性”たち

その後、3人が選んだ男性たちとの初対面では、それぞれに異なる滑り出しが描かれる。あやかのもとに現れたのは、ショウゴ。髭の似合う彼を前に「タイプだから」と笑顔の彼女だが、“子どもが欲しいか”という話題でショウゴが「そんなん考えへんわ。ポジティブやから。『絶対できるっしょ！」みたいな」と口にした瞬間、スタジオからは「ちょっとなんか昭和ですね、考え方が」との声が。34歳のあやかにとって、これは小さくない引っかかりだろう。

一方、なつえが選んだソラは「目の前の女性を一途に愛し抜ける。そこはめちゃくちゃ自信があります」と臆面もなく宣言。スタジオもざわつく、ロマンチックな入りである。

そしてゆかのもとには、遅刻したシュンが息を切らしながらやってきた。「いろんな言い訳をしようかと考えたんですけど、ここは正直に。楽しみすぎて寝れなくて」と、スタッフが家までピンポンを押しに来たことを打ち明けた。

「休日って年に53回しかないわけで、自分の週末の過ごし方として53分の1としていい過ごし方してるかなみたいなことを考えることが多くて。ほぼ毎朝、ヨガをしていて」と完璧に設計されたライフスタイルを語る彼が、よりによって初日に寝坊。「なんで毎朝ヨガしてるやつが起きられへんかってん」とスタジオの高橋もツッコミを入れる。それでもゆかは同じく32歳のシュンとすぐに打ち解け、「同い年だから、じゃあタメ口にしてみますか？」と敬語の壁を早々に取り払った。

■現役アナウンサー・ゆかがシュンに合鍵を渡さなかったワケ

なかなか順調な流れに思えるが、シビアなのはこれが“恋愛”ではなく“婚活”であるということ。デートを終えた3人は、男性に合鍵を渡すかどうかを選ばなければならない。渡せば29日間の同棲がスタートし、渡さなければその相手とは二度と会えない。たった一度の対面で結婚を前提に進むか、ここで断ち切るか――。あやかとなつえが鍵を渡したのに対し、ゆかの答えは“渡さない”だった。

ゆかは「いつもの私なら恋愛だから、多分もっと知りたいと思ったはず」と推察しながらも、「今回“婚活”ってなったときに、やっぱり自分の中で“生活”っていうのが大事」と語る。シュンの“素敵な生活”を魅力的に感じつつも、自分の将来設計とは少し違うと判断したのだ。

「もっと知りたい」ではなく、「一緒に生活できるか」で判断する。現役のABEMAアナウンサーでありながら出演を決めた由夏は、誰よりも“ガチ”で結婚相手を探しに来たとも言えるかもしれない。

こうして2組が同棲へ。ところが、終わりにはさらに「婚約を継続するか破棄するか、時計の前で決断してください」とのアナウンスが響くシーンも。合鍵を渡して終わりではなく、関係を続けるかどうかを毎晩選び直さなければならない。同棲の先にも、まだいくつもの決断が待っているわけだ。

男性探しに戻ったゆかのもとには、これからどんな相手が現れるのか。あやかとなつえは、29日間の同棲のなかで何を見極めていくのか。タイムリミットの針は、もう確実に動き始めている。

（文＝すなくじら）