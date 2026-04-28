「紫外線対策してない！」→ 急いで【ダイソー】へ！ プチプラで揃う♡「UVカットアイテム」

日差しが強くなるこれからの季節。お出かけ気分は高まるものの、やっぱり気になるのは紫外線。そこで今回は、プチプラでゲットできる【ダイソー】の「UVカットアイテム」をご紹介します。デイリーからレジャーまで幅広く対応できそうなアイテムをピックアップしたので、店舗で見つけたらぜひカゴINしてください。

サングラスでおしゃれに紫外線対策を

【ダイソー】「サングラス 偏光レンズ ビッグフレーム」\110（税込）

紫外線対策をしながらおしゃれも楽しみたいなら、こちらのサングラスがうってつけかも。UVカット率99%で、日差しが強くなる季節の良き相棒になりそう。紫外線が気になるときにつけるだけでなく、ファッション小物として服に引っかけるなど、プチプラながら幅広いシーンで活躍する予感です。フレームが大きめにデザインされているので、相対的に小顔見えが期待できるのも嬉しいポイント。

暑い日も着用しやすい接触冷感アームカバー

【ダイソー】「美 薄手アームカバー（UVカット、接触冷感）」\220（税込）

腕まわりの日焼け対策をしたい人には、こちらのロング丈アームカバーがおすすめ。長さが約60cmもあり、手の甲から肩までしっかりと覆ってくれそう。@ftn_picsレポーターのともさんによると「薄手で風通しも良く、接触冷感効果で付け心地もサラッと」しているとのことで、暑さが厳しくなる季節に重宝するかも。シンプルな無地のブラックで、幅広いコーデにすんなりマッチしそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。