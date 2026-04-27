初対面よりも２回目が鍵。本命にだけ変わる“男性の行動”とは
初対面は誰でも印象をよく見せようとするもの。だからこそ、男性の本音が出るのは“２回目以降”です。実際、男性は本命相手に対して、２回目のデートでの行動や態度がはっきり変わっていきます。
間を空けずに次に会う予定を決める
男性は本命相手には、初対面のあと時間を置きすぎません。「また会おう」をそのままにせず、早めに次の予定を具体化しようとします。この“間を空けない動き”があるかどうかは大きな違いです。
会話が“深くなる”
２回目になると、男性は本命相手と表面的な会話で終わりません。仕事や価値観、考え方など、一歩踏み込んだ話題に自然と広がっていくでしょう。「もっと知ってほしい」「もっと知りたい」という気持ちが行動に出ます。
扱いが少し良くなる
男性は本命相手には、２回目で扱いが少し変わります。距離感がやわらぎ、気遣いがより具体的になるでしょう。この“良い変化”が見られるかどうかも本気度の表れるポイントです。
初対面の印象よりも、その後の動きの方が男性の本音の表れです。次につなげようとしているか、そこで止まるのか。２回目の行動を見れば、男性の本心はかなり見えてきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼上っ面だけじゃない!? 彼が「本当に優しいか？」を見極める方法