研ナオコ、ステージ直前の“美爪”際立つ手元ショット公開
歌手でタレントの研ナオコが27日までにオフィシャルブログを更新。舞台の幕が上がる前の“手元ショット”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
25日、「ステージ前は」と題してブログを更新した研は、舞台「梅沢富美男劇団特別公演 梅沢富美男＆研ナオコ アッ！とおどろく夢芝居2026」の神戸・奈良・刈谷での公演を終え、「沢山のお客様にお越しいただき 無事に終わり 有難うございました」と感謝の思いをつづった。
続けて「幕が上がる前のステージで、、、」とコメントし、マイクを手に紫のラメが輝くネイルや装飾の施された衣装が印象的で、本番直前の緊張感と華やかさが伝わる一枚を公開。
さらに、梅沢富美男と街中で笑顔をみせながら和やかな雰囲気の撮影オフショットとともに「明日は、テレビ朝日『日曜マイチョイス』梅沢富美男さんとの第５弾」と明かし、「有名人が愛した名店を いつもの調子で巡ってまいりました」と番組内容を紹介。「明日、16:30から ぜひ、ご覧ください」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「爪の形が綺麗！」「細長くて、いい爪」「素敵なネイル」や「いつも明るく楽しそう」「放送、了解」「相変わらず、梅澤さんと仲良し」などの声が寄せられている。
25日、「ステージ前は」と題してブログを更新した研は、舞台「梅沢富美男劇団特別公演 梅沢富美男＆研ナオコ アッ！とおどろく夢芝居2026」の神戸・奈良・刈谷での公演を終え、「沢山のお客様にお越しいただき 無事に終わり 有難うございました」と感謝の思いをつづった。
さらに、梅沢富美男と街中で笑顔をみせながら和やかな雰囲気の撮影オフショットとともに「明日は、テレビ朝日『日曜マイチョイス』梅沢富美男さんとの第５弾」と明かし、「有名人が愛した名店を いつもの調子で巡ってまいりました」と番組内容を紹介。「明日、16:30から ぜひ、ご覧ください」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「爪の形が綺麗！」「細長くて、いい爪」「素敵なネイル」や「いつも明るく楽しそう」「放送、了解」「相変わらず、梅澤さんと仲良し」などの声が寄せられている。