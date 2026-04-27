【漢字クイズ】「艮」はなんて読む？ある方角を表す言葉！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「艮」はなんて読む？
「艮」という漢字を見たことはありますか？
十二支を順番に数えてみるとわかるかも…！
いったい、「艮」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「うしとら」でした！
艮とは、北東の方角を表す言葉のことで、方位を十二支にあてて呼ぶときの丑と寅の中間にあたる方角のため「うしとら」と呼ばれます。
ちなみに、音読みでは「ごん／こん」と読み、「八卦（はっけ）」という占いでは、止まって進まないさまを示しているのだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』
ライター Ray WEB編集部