アルテミス北海道が函館市と連携協定を締結

24日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のアルテミス北海道が、21日（火）に北海道函館市と連携協定を締結したことをクラブ公式サイトで発表した。

協定の主な連携事項として、スポーツ振興や地域振興に関すること、その他前条の目的を達成するために必要な事項について協議の上、協力して取り組むことが挙げられた。今後は、バレーボール教室の開催や地域イベントへの参加、地域資源を活用したPR活動などを通じて、アルテミスが函館市のさらなる発展に貢献していくそうだ。

函館市は北海道南部に位置し、異国情緒あふれる街並みや美しい夜景で知られた、北海道を代表する都市の1つである。豊かな海産物をはじめとした食の魅力にも恵まれ、多くの観光客が訪れている。

代表取締役社長の平野亮吾氏がクラブを通じてコメントしている。

「このたび、函館市様と連携協定を締結できましたことを大変光栄に思います。本協定を通じて、スポーツの力で地域の皆さまの健康増進や青少年の育成に貢献するとともに、函館市の魅力発信にも積極的に取り組んでまいります。今後も地域の皆さまと連携しながら、北海道全体を元気にしていけるよう努めてまいります。アルテミス北海道は、本協定の締結を契機に、函館市との連携を一層強化し、スポーツの力で地域に元気と笑顔を届けてまいります。引き続き、皆さまのご支援・ご声援のほどよろしくお願い申し上げます」