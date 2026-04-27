エスターバニー×ビフェスタ限定泡洗顔登場♡かわいく毛穴ケアできる新作3種

人気の炭酸泡洗顔「ビフェスタ 泡洗顔」から、世界中で愛されるキャラクター・エスターバニーの限定デザインが2026年4月27日（月）より数量限定で登場します。ラインアップは、毛穴汚れケア・透明感ケア・うるおいケアの3タイプ。毎日の洗顔時間が楽しくなる、POPでキュートなパッケージと実力派処方に注目です♡

ビフェスタ泡洗顔の魅力とは

ビフェスタ 泡洗顔は、毛穴より小さいミクロの炭酸※1泡が皮脂や角栓など毛穴奥の汚れを吸着し、すっきり洗い流してくれる泡状洗顔料です。

弾力のある濃密泡が肌をやさしく包み込み、こすらず洗えるので摩擦レスケアを叶えます。

さらに、アミノ酸系洗浄成分配合、香料フリー、アルコールフリー（エタノール無添加）、パラベンフリーで毎日使いやすいのも魅力です。

※1 炭酸ガス（噴射剤）

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限定デザイン3種をチェック

ビフェスタ 泡洗顔 ディープクリア 限定デザイン



Wの吸着成分（炭・クレイ※2）配合で、毛穴詰まりやざらつきをオフ。つるんとなめらかな肌へ導きます。ラベンダーバニーのクールなデザインも魅力。

容量：200g

カラー：グレー泡（成分由来）

ビフェスタ 泡洗顔 ブライトアップ 限定デザイン



角質柔軟成分の乳酸配合。古い角質や毛穴汚れを落とし、透明感のあるすっきり肌へ。クリームバニーのやさしい雰囲気に癒やされます。

容量：200g

カラー：ホワイト泡

ビフェスタ 泡洗顔 セラムモイスト 限定デザイン



コラーゲン・吸着性ヒアルロン酸・シアバター・ホホバ油の4種の保湿成分配合。うるおいを守りながら洗い上げ、みずみずしい肌へ。リボンバニーの甘くキュートなデザインです。

容量：200g

カラー：ピンク泡（天然由来）

※2 ベントナイト

毎日の洗顔時間をもっと楽しく♡

発売場所は全国の量販店、ドラッグストア、その他販売店です。洗顔アイテムは毎日使うものだからこそ、機能性だけでなく気分が上がるデザインにもこだわりたいもの。

お気に入りのバニーを選んで、スキンケア時間をもっと心地よく彩ってみてはいかがでしょうか♪

※一部お取り扱いのない店舗もございます。

限定パッケージは早めのチェックがおすすめ

毛穴ケア、透明感ケア、保湿ケアと、肌悩みに合わせて選べるビフェスタの限定シリーズ。かわいさと実力を兼ね備えたエスターバニーデザインは、洗面台に置くだけでも気分が上がりそうです♡

数量限定発売なので、気になる方は見つけたときに早めに手に取ってみてください。