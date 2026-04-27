「ナルミヤキャラクターズボーダー刺繍ミディ丈ソックス」（各1980円）　※価格は税込み

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　「靴下屋」は、5月1日（金）から、「ANGEL BLUE（エンジェルブルー）」と「ｍezzo piano（メゾ ピアノ）」とのコラボソックスを、全国の店舗と「Tabio公式オンラインストア」で発売する。

【写真】ポップな“総柄デザイン”も！　懐かしくてかわいいコラボソックス一覧

■限定ノベルティキャンペーンも

　今回登場するのは、“平成レトロ”として人気を集めるナルミヤキャラクターズと「靴下屋」が初めてコラボしたソックスシリーズ。

　ラインナップは、キャラクターの顔のワンポイント刺しゅうとボーダーを組み合わせた「ボーダー刺繍ミディ丈ソックス」と、顔柄を全体にあしらった「総柄ソックス」の2型が用意される。

　また、デザインは「エンジェルブルー」のナカムラくんとハナちゃん、「メゾ ピアノ」のベリエちゃんとデビリーちゃんの、それぞれ4柄、合計8品番。

　いずれの靴下も、ふくらはぎにかかるくらいのクルー丈で、サクランボやスター、ハートのモチーフなどを取り入れるなど、ポップでキュートなアイテムとなっている。

　さらに、コラボ商品1点以上を含む2750円（税込）以上の購入で、数量限定の「オリジナルアクリルキーホルダー」をプレゼント。ノベルティは全4種類からランダムでの配布となる。