GWは石巻へ！ 「春のマンガッタン祭り2026」で仮面ライダーやシージェッター海斗に会いに行こう！
宮城県石巻市にある石ノ森萬画館では、2026年5月3日（日・祝）・4日（月・祝）の2日間、「仮面ライダーゼッツ＆ガヴショー」や石巻のヒーロー「シージェッター海斗ショー」などが楽しめるゴールデンウィーク恒例イベント「春のマンガッタン祭り2026」が開催される。
＞＞＞各催しのイメージカットなどをチェック！（写真10点）
本イベントは、2003年より中瀬公園を会場に毎年実施している人気のイベント。ゴールデンウィーク期間にあわせ、多彩な催しを展開することで、来場者の皆さまに石巻の魅力や雰囲気を体感いただくことを目的としている。
今年は、「仮面ライダーゼッツ＆ガヴショー」や石巻のヒーロー「シージェッター海斗ショー」といった迫力あるステージイベントをはじめ、参加型ワークショップや飲食ブースなど、世代を問わず楽しめる内容となっている。
5月3日（日）開催の「仮面ライダーゼッツ＆ガヴショー」では、仮面ライダーゼッツと仮面ライダーガヴが登場。迫力のアクションショーを応援したあとは、グータッチ会が行われる。
5月4日（月・祝）開催の「シージェッター海斗ショー」は、石巻のヒーロー「シージェッター海斗」のアクションショー。握手撮影会も開催される。
さらに、石ノ森萬画館で開催中の「こびとづかん展」や、市内各所で実施されるGW特別企画とあわせて、まち全体としてでゴールデンウィークを盛り上げる。
今年の連休はぜひ石巻へ！
＞＞＞各催しのイメージカットなどをチェック！（写真10点）
本イベントは、2003年より中瀬公園を会場に毎年実施している人気のイベント。ゴールデンウィーク期間にあわせ、多彩な催しを展開することで、来場者の皆さまに石巻の魅力や雰囲気を体感いただくことを目的としている。
5月3日（日）開催の「仮面ライダーゼッツ＆ガヴショー」では、仮面ライダーゼッツと仮面ライダーガヴが登場。迫力のアクションショーを応援したあとは、グータッチ会が行われる。
5月4日（月・祝）開催の「シージェッター海斗ショー」は、石巻のヒーロー「シージェッター海斗」のアクションショー。握手撮影会も開催される。
さらに、石ノ森萬画館で開催中の「こびとづかん展」や、市内各所で実施されるGW特別企画とあわせて、まち全体としてでゴールデンウィークを盛り上げる。
今年の連休はぜひ石巻へ！
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