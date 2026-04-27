対象の餃子1皿分値引き＆アレンジ餃子が特別価格に！「渋谷餃子」3店舗でお得なセール開催中《4月29日まで》

薄皮餃子専門「渋谷餃子」は、2026年4月27日から29日までの3日間、渋谷本店・新宿西口店・恵比寿店の全3店舗で『渋谷餃子の日3DAYS』を開催しています。

LINEの友だち登録で値引きに

毎月4日に実施している好評企画「渋谷餃子の日」を、今回は期間を拡大して実施。

4月27日から29日までの期間中は、LINEの友だち登録者限定で「焼餃子」「揚餃子」「水餃子」1皿分（350円）が会計金額から値引きされます。

登録端末ごとに適用可能なので、グループ利用だとさらにお得に楽しむことができるのも嬉しいポイントです。

さらにアレンジ餃子も、通常価格480円のところ特別価格の400円で提供されます。

対象となるメニューは以下の3種類。

・ニラ餃子

ニラがたっぷり！ スタミナ満点の一皿です。

・ネギ餃子

薬味好きにはたまらないアレンジメニューも対象。

・チーズ餃子

チーズ×餃子の、世代・性別問わず愛される組み合わせ。

『渋谷餃子の日3DAYS』は、「渋谷餃子」公式LINEの友だち登録者限定サービスです。来店当日の友だち追加も対象。注文時にLINEの"友だち画面"を提示する必要があります。

また、餃子以外に1品以上の注文が必要です。また、コースや他キャンペーンとの併用はできません。

なお、イベントの内容は予告なく変更になる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部