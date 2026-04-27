AMPHIとワコール マタニティがコラボ♡産前産後を彩る美インナー

妊娠中から産後まで、変化するからだに寄り添いながらおしゃれも楽しみたい。そんな女性たちの声に応えて、「ワコール マタニティ」と人気インナーブランド「AMPHI（アンフィ）」がコラボレーションしました。快適なつけごこちと洗練されたデザイン性を兼ね備えたマタニティインナーが登場。毎日を心地よく、自分らしく過ごしたい方に注目の新作です♡

妊娠中も産後もおしゃれを楽しめる注目コラボ

ワコールの調査では、「妊娠中～出産後もおしゃれを楽しみたい」と答えた人は98％。一方で、マタニティブラには着け心地のラクさや肌ざわりのよさが求められていることも分かりました。

そこで誕生したのが、「ワコール マタニティ」の機能性と、「AMPHI」のファッション性を融合した新シリーズ。

妊娠期から授乳期まで長く使える設計と、レース使いの華やかなデザインで、気分まで明るくしてくれるラインアップです。

Gapとヴィクトリア・ベッカムが描く♡大人の新定番コーデ

昼も夜も快適♡全4アイテムをチェック

産前・産後兼用ブラジャー



価格：7,480円（税込）～

3/4カップのワイヤータイプで、変化するバストに対応。約1カップ増量程度までなじむ伸びのよいカップ設計です。授乳しやすい仕様も魅力。

サイズ：（D）65・70・75、（E・F・G・H）65・70・75・80、（I）70・75・80（カラー：CR／GR／PU）

※カラーによってサイズ展開が異なります。

※特許第5504545号

産前・産後兼用ショーツ



価格：2,750円（税込）

変化するおなかにやさしくフィットするフロントクロス構造。締め付け感を抑え、やわらかな肌あたりに仕上げられています。

サイズ：M-L・L-LL（カラー：CR／GR／PU）

ナイトアップブラ ドレッシィ－産前・産後－



価格：5,500円（税込）

就寝中の脇流れを軽減し、やさしくバストをサポート。横向き寝が多い時期にも心強いアイテムです。

サイズ：マタニティM1・M2・M3・L1・L2・L3（カラー：BL／IV）

※4月30日（木）発売予定

産前・産後兼用ショーツ



価格：2,750円（税込）

深ばきタイプでおなかをすっぽり包み込み、産前から産後まで長く活躍します。

サイズ：M-L（カラー：BL／IV）

※4月30日（木）発売予定

自分らしい毎日をインナーから♡

体調や気分が変わりやすいマタニティ期だからこそ、毎日身につけるインナー選びはとても大切。

AMPHIとワコール マタニティのコラボは、快適さだけでなく、身につけた瞬間に気分が上がる美しさも叶えてくれます。

産前も産後も、自分らしいおしゃれを楽しみながら心地よく過ごしたい方は、ぜひチェックしてみてください♡