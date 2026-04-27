「マジか」「仕事中なのに泣きそうだ」日本サッカー界の重要人物が下した“決断”にネット騒然「寂しいなぁ」「生ける伝説そのもの」
女子サッカー界を長年支え続けた“鉄人CB”がピッチに別れを告げる。
日テレ・東京ヴェルディベレーザは４月27日、元なでしこジャパンDFの岩清水梓が今シーズン限りで現役を引退すると発表した。
現在39歳の岩清水は、粘り強い対人守備と冷静なカバーリングを武器に、長年にわたり最終ラインを支えてきたセンターバック。アカデミー出身として2003年にトップチームへ正式に昇格し、以降はクラブ一筋でプレー。実に24年間にわたりベレーザのユニホームを着続けた“バンディエラ”だ。
そのキャリアはまさに輝かしい。国内リーグでは優勝10回を誇り、個人としてもなでしこリーグのベストイレブンに13度選出。安定感抜群の守備で、時代を超えてチームを支え続けた。
また、日本女子代表としても長く活躍。2011年の女子ワールドカップで初の世界一に輝いたメンバーの一員として、その名を刻んでいる。
女子サッカー界を牽引してきたレジェンドの決断に、SNS上では以下のような声が上がった。
「マジか」
「ついに引退か…」
「寂しいなぁ」
「また１人W杯優勝メンバーが」
「素晴らしく魅力的な選手だった」
「彼女のプレーは本当に多くの人に感動を与えてくれました」
「大好きなセンターバック」
「ひとつの時代が静かに区切りを迎えた感じ」
「生ける伝説そのもの」
「やばい、仕事中なのに泣きそうだ」
「カバーリングや統率力は歴代女子最高選手」
「長い間ご苦労さま＆ありがとう」
ひとつの時代を築いた“鉄人CB”が、そのキャリアに幕を下ろす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
日テレ・東京ヴェルディベレーザは４月27日、元なでしこジャパンDFの岩清水梓が今シーズン限りで現役を引退すると発表した。
現在39歳の岩清水は、粘り強い対人守備と冷静なカバーリングを武器に、長年にわたり最終ラインを支えてきたセンターバック。アカデミー出身として2003年にトップチームへ正式に昇格し、以降はクラブ一筋でプレー。実に24年間にわたりベレーザのユニホームを着続けた“バンディエラ”だ。
また、日本女子代表としても長く活躍。2011年の女子ワールドカップで初の世界一に輝いたメンバーの一員として、その名を刻んでいる。
女子サッカー界を牽引してきたレジェンドの決断に、SNS上では以下のような声が上がった。
「マジか」
「ついに引退か…」
「寂しいなぁ」
「また１人W杯優勝メンバーが」
「素晴らしく魅力的な選手だった」
「彼女のプレーは本当に多くの人に感動を与えてくれました」
「大好きなセンターバック」
「ひとつの時代が静かに区切りを迎えた感じ」
「生ける伝説そのもの」
「やばい、仕事中なのに泣きそうだ」
「カバーリングや統率力は歴代女子最高選手」
「長い間ご苦労さま＆ありがとう」
ひとつの時代を築いた“鉄人CB”が、そのキャリアに幕を下ろす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー