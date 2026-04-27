生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、オリジナルブランド「ビオリカ」から、唇の乾燥や荒れ、縦ジワケアに特化した「リップパック」2種を5月1日に発売する。

唇は、乾燥や荒れ、縦ジワ悩みの多いデリケートな部位。しっかりケアが行き届いたぷるんとした魅力的な唇は、好印象を与える。また、SNSでは“思わずシェアしたくなる”ビジュアルコスメが支持されており、「ケア効果」と「映え」を両立したリップアイテムが求められている。

そこで私たちは、“貼っている時間も楽しくなるリップ用保湿パック”をコンセプトに、見た目の楽しさと、うるおいチャージを両立させたリップパックを開発した。デリケートな口元に使うアイテムだからこそ、成分にもこだわり、安心して使える日本製リップパックを目指した。



左から：「ビオリカ リップパック PE」「ビオリカ リップパック RO」

商品特長は、デリケートな唇をうるおいラップで包み込み集中トリートメントする（唇に色は付かない）。ひたひたの美容液を余すことなく届けて（角質層まで。仕上がりには個人差がある）唇をやわらげる。うるおいを重ね（角質層まで。仕上がりには個人差がある））、魅惑のぽってり唇へ導く。はがした後も唇がうるおい、とろけるご褒美タイムになるという。ナイアシンアミド、ハチミツエキス、スクワラン、5種のセラミド（セラミドNP、セラミドEOP、セラミドNS、セラミドAP、セラミドNG）、ヒアルロン酸（ヒアルロン酸Na）を配合した。

［小売価格］各2200円（税込）

［発売日］5月1日（金）

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp