この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元警視庁刑事がぶっちゃける「家宅捜索に入る家は汚部屋が多い」一級建築士と“開運”と防犯の意外な関係性を考察

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「元警視庁刑事・小比類巻文隆【最後の取調室】」が、『ガサ（家宅捜索）入る家は、汚部屋が多い!? 仏壇を粗末にすると破産する!? 【元刑事＆一級建築士】防犯×開運を意外なコラボでトーク』と題した動画を公開した。元警視庁刑事で治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏と、「運を高める住まい」の知恵を発信する一級建築士の八納啓創氏が対談。家宅捜索に入る家の共通点や、環境が人に与える影響について語り合った。



小比類巻氏が八納氏の教えを実践したところ、YouTubeの登録者数が短期間で1万人を超えたというエピソードから対談はスタート。当初は開運に対して非科学的なイメージを持っていたという小比類巻氏だが、「未科学の分野で何かあると間違いない」と実感したと語る。八納氏も元々は風水や家相を信じていなかったものの、探求するうちに成功者ほど「こっそりそういったものを使っている」ことに気づいたと明かした。



続いて、小比類巻氏が刑事時代の経験から、家宅捜索で踏み込む家は「家の中が汚い」という共通点があると指摘。これに対し八納氏は、視界に入る物が多いと無駄に脳の処理能力を使ってしまい「脳疲労」を起こすと解説。「気付いたら疲れている」状態が続くと、前向きになれず犯罪に走る可能性もあるという。

さらに小比類巻氏が、トラブルが起きる家は「仏壇が整理されてない」と切り出すと、八納氏も破産した家では仏壇や神棚が物置になっていることが多いと同意。「ご先祖様から生かされているという感覚がある人ほど開運していく」と見解を述べた。



動画の終盤では、「人は環境に支配される」として、シャワーで負のエネルギーを洗い流すイメージを持つことや、寝室の温度・湿度管理の重要性など、日常で実践できるアクションも紹介された。また、日頃から病気の人と接する医師など、ストレスフルな職業の人ほど風水を好む傾向があるという裏話も飛び出した。現場で犯罪捜査にあたってきた元刑事と、住まいづくりの専門家という異色のコラボが、思わぬ共通点を見出す興味深い対談となっている。



※撮影場所協力：「カモンアップ」シェアハウス

https://www.comeonup-house.com/