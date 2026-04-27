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治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が、YouTubeチャンネル「元警視庁刑事・小比類巻文隆【最後の取調室】」にて、「西東京市・母子4人心中事件。遺体解体、オノ、猟奇的犯行だった？【元刑事が解説】容疑者死亡のまま書類送検へ。この幕引きの後味の悪さ」と題した動画を公開した。



動画では、昨年12月に発覚した西東京市の母子4人死亡事件と、関連して発見された男性の遺体遺棄事件について解説。凄惨な犯行の全貌と、「容疑者死亡のまま書類送検」という幕引きが意味するものを元刑事の視点から紐解いている。



事件の発端は、東京・西東京市の住宅で野村由佳容疑者と子供3人の遺体が発見されたことだった。その後、野村容疑者が契約する練馬区のマンションから、交際相手の中久保信太郎さんの遺体が発見されている。



小比類巻氏は練馬区の現場について、クローゼットの隙間が粘着テープで目張りされ、空気清浄機や大量の防腐剤が置かれていた点に言及。「腐敗した匂いを消そうという策略をしていた」と指摘した。さらに、中久保さんの遺体には数十カ所にわたる刺し傷や切り傷があり、「解体を試みたようだ」と語り、犯行の猟奇性を強調した。



また、西東京市の自宅現場については、次男と三男が結束バンドで首を絞められており、長男と容疑者は別の部屋で血を流して倒れていたと説明。

長男の遺体には抵抗した際にできる「防御創」が見られ、激しく揉み合った状況が推測されるという。一方で容疑者の体には、自殺を図る際に無意識に躊躇してしまうことで残る「ためらい傷」が確認された。小比類巻氏はこの傷から、容疑者が自死に至るまでの心理状態を「痛いし怖いし、何度かやってみている」と推察した。



動画の後半では、この凄惨な事件が「容疑者死亡のまま書類送検」で処理されたことについて解説を展開する。日本の司法制度における「全件送致主義」に基づき、警察は事件の捜査結果を必ず検察庁へ送致しなければならない。しかし、容疑者が死亡している場合、裁判を開いて有罪か無罪か、また量刑を判断することができない。小比類巻氏は「彼女が何をしたのかとか、罪の程度はどの程度なのか」といった事件の真相が、法廷で一切審議されないまま終わると説明した。



証拠がどれほど揃っていても、被疑者が死亡していれば刑事裁判は開かれず、動機や詳細な経緯が公の場で明らかにされることはない。小比類巻氏は、司法制度の構造上避けられないこの「後味の悪さ」を指摘し、複雑な事件の背景に対するもどかしさを浮き彫りにして締めくくった。