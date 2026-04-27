今回は、妻が夫との離婚を決意した理由についてのエピソードを紹介します。

子どもが号泣しているのに…

「私も夫もフルタイム勤務で、収入も勤務時間も同じぐらいですが、育児も家事もほぼ私の役目です。2歳の息子のお世話をお願いしても、いつも断られます。

そんなある日、疲れが出たのか高熱を出した私。そこで夫に子どもの世話をお願いしたところ、『子どもの世話とかめんどくせーな……』とブツブツ呟かれ、さんざん渋った上でようやくOKしてくれました。

それから3時間後、子どもが号泣しているのが聞こえ、心配になってリビングに行くと、夫は爆睡していました。どうやら夫は私が休んでいる間、子どもに菓子パンとタブレット端末を渡し子どもを放置し、その間自分はイヤホンをしてスマホでずっとゲームし、いつの間にか寝ていたようです。とても許せず、離婚することにしました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年5月）

▽ お昼頃の話だそうですが、昼食も用意せず、おむつを替えてあげることも一切なかったようです。ひどすぎますね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。