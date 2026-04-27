ニャンちゅう声優・津久井教生が盟友の漫画家に語ったALS罹患の日「家族以外では、この話をするのは初めてなんですよ」

ニャンちゅうの声を30年つとめた津久井さんがALSに

NHK・Eテレの番組から1992年4月に誕生し、子どもたちを中心に多くの人に愛されてきたキャラクター・ニャンちゅう。その声を30年以上つとめ、「ちびまる子ちゃん」など多くのアニメや舞台で活躍してきたのが、津久井教生さんだ。

津久井さんが、意識はあるのに体が動かなくなる病気、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の告知を受けたのは2019年9月のこと。

2019年にALSの告知を受け、しばらくは奇跡的に声が出るといわれながらニャンちゅうほか、多くの仕事を続けてきた。2022年ニャンちゅう30周年を迎えたのち、2022年の10月に、同じ事務所の羽多野渉さんにニャンちゅうの声をバトンタッチすることを公表。その2ヵ月後に気管切開し、現在は声が出ないながら、視線入力とAI生成の「津久井さんの声」で発信を続けている。

そんな津久井さんが2020年から「FRaUweb」にて続けた連載をベースに、視線入力での書き下ろし原稿を加えた著書『ALSと笑顔で生きる 声を失った声優の「工夫ファクトリー」』が4月27日に発売された。

「ALSになるとはどういうことなのか」「介護される人の本音は」「気管切開や胃ろうをした人の感想」といったことは、なかなか当事者の生の声を聞くことができない本書はそういう生の声に加え、声優養成所で長く教えてきた津久井さんが「声の出し方」のノウハウも詰め込んだ、実用エッセイでもあるのだ。

ニャンちゅうのみならず、これまで仕事をした多くの方々から、津久井さんへの温かい声も届いている。これまでに古村比呂さん、石川ひとみさん、『スクライド』で津久井さんとともに仕事をし、『ONE PIECE FILM RED』の監督もつとめた谷口悟朗監督、初代のニャンちゅうのお姉さん、『ONE PIECE』のルフィや『ドラゴンボール』のクリリンの声や、朝の連続テレビ小説『虎に翼』の出演も話題となった田中真弓さんからのメッセージをお届けしてきた。

発売日の今日お届けするのは、津久井さんが家族以外で真っ先に報告したという漫画家の佐佐木あつしさんからのメッセージだ。佐佐木さんに対して、津久井さんは担当編集にこのように関係性を教えてくれていた。

”佐佐木あつしさんはニャンちゅうの事が大好きな漫画家さんです。本当ならば佐佐木先生なのですが、何よりも友人でいようという事で佐佐木さんと気さくに呼ばせていただいています。知り合ってからすぐ仲良くなって色々な事をして来ました。作品の「ランドセルン ZERO BASE」を事務所の81サロンで朗読劇として発表させていただきました。めちゃくちゃ楽しい舞台になりました。これから「楽しい大人の悪巧み」をしようと計画していた矢先に私がALSに罹患してしまってすごく心配をかけてしまいました。本当に心優しい笑顔が素敵な方です。”

公私ともに深い関係のある佐々木さんからのメッセージをお届けする。

教生さんは車椅子に座り…

「家族以外では、この話をするのは初めてなんですよ」

郊外の大きな病院の待合ロビーで、教生さんは車椅子に座り、そう言ってにこやかに笑った。

本当に、にこやかに。

その隣には奥様が寄り添い、同じように穏やかな笑みを浮かべておられた。

ALSに罹患した――。

その重大で恐ろしい事実を、ご夫婦はまるで世間話でもするかのように静かに語ってくださった。

私は、言葉を失っていた。

あのとき、自分がどんな顔でお二人を見つめていたのか、今でも思い出せない。

出会う前からファンだった

私は出会う前から教生さんのファンだった。

中でも「ニャンちゅう」は、昔から仕事場のテレビで流し続けていた。

あの声を聞くたび、自然と気持ちが明るくなる。そんな存在だった。

友人の漫画家に紹介してもらい、初めてお会いしたときの興奮は、今でも忘れられない。

それから私と教生さんは、偉大な声優とそのファンという関係から、少しずつ距離を縮めていった。

一緒にお酒を飲み、気軽に電話をすることもできるようになった。

人に私を紹介するとき、教生さんは冗談まじりに「盟友」と呼んでくださることもあった。

その言葉が、どれほど嬉しかったことか。

公私ともに

やがて私たちは、声優と漫画家という立場も重なりながら、さまざまな時間を共にするようになった。

私の作品を朗読劇にしてくださったこと。

一緒に野外の舞台に立ったこと。

教生さんのYouTubeのオリジナルキャラクターを描かせてもらったこと。

振り返れば、思い出は尽きない。

ALSと診断される直前でさえ、教生さんは松葉杖をついて都心まで出てきてくださり、一緒にお酒を酌み交わした。

風のように

教生さんは、いつも風のように振る舞う。

どんな人と会うときも。

過去の出来事を語るときも。

そして、あの日、ALSのことを告げてくれたときでさえ。

そう――風のように。

それは、教生さんがよく口にする「ええカッコしい」という言葉にも、どこか通じているのかもしれない。

酒の席で教生さんのこれまでの人生を聞かせてもらうたび、私はいつも思っていた。

どれほどの人が、こんなふうに生きることができるのだろう。

それは、私たちが漫画で描くどんな物語よりも、はるかに波瀾万丈で、はるかに人間らしい人生だ。

そして何より――

どんなときも表現者として立ち続ける津久井教生さんの姿は、私にとって憧れであり、大切な友であり、そして兄貴のような存在なのである。

教生さんを見続ける

今回、このメッセージの依頼をいただいたとき、私は本当に嬉しかった。

こうしてまた、教生さんの人生の時間に少しでも関わらせてもらえること。

同じ道を、ほんのわずかでも一緒に歩かせてもらえること。

それは私にとって、何よりの喜びである。

だから――

これからも私は、応援し続ける。

そして、見つめ続ける。

教生さんの生き方を。

ずっと。

ずっと。

佐佐木あつし

『ALSと笑顔で生きる。 声を失った声優の「工夫ファクトリー」』

（2026年4月27日発売）

ルフィ役声優は朝ドラでも活躍。田中真弓がALSに罹患したニャンちゅう声優・津久井教生に伝えたいこと