ルイ·ヴィトンのウィメンズバッグ新作♡夏旅を彩るフライト·モード登場

夏の装いを格上げする、洗練されたバッグコレクションが登場♡旅をテーマにした「フライト·モード」から、上質な素材と遊び心あふれるデザインが融合した新作がラインナップ。日常にも旅先にも寄り添う機能性とエレガンスを兼ね備え、持つだけで気分を高めてくれるアイテムが揃います。今季のスタイルをアップデートする注目のコレクションです。

上質素材で魅せるエレガントバッグ

タイムレスな魅力を放つ「ホーボーMM」は、グレインカーフレザー×スエードのアースカラーが上品。価格627,000円、サイズW31×H35×D18cmで収納力も抜群です。

「エクスプレスMM」はスエードカーフレザーを使用し、カーキカラーが洗練された印象。価格693,000円、サイズW36×H24×D18.5cm。調節可能ハンドルで実用性も◎。

コンパクト派には「オール·インBB」がおすすめ。カーフレザー素材で価格513,700円、サイズW16×H18×D12cm。バイカラーとポーチ付きで使い勝手の良さも魅力です。

Gapとヴィクトリア・ベッカムが描く♡大人の新定番コーデ

アイコニックなトランクデザイン

ブランドの伝統を感じさせる「サイドトランクMM」は2タイプ展開。コーティッド·キャンバス仕様とキャンバス仕様ともに価格676,500円、サイズW23.5×H16×D8.5cm。Sロックやチャームがアクセントに。

さらに存在感のある「サイドトランクGM」は価格649,000円、サイズW30×H20×D10cm。カラフルなモチーフが旅心をくすぐります。どのモデルもトランク由来のディテールが光る、特別感のある仕上がりです。

旅にも日常にも活躍する万能バッグ

収納力を求めるなら「スピーディ·ソフト30」。価格588,500円、サイズW30×H21×D17cmで週末旅行にもぴったり。

「ネヴァーフルGM」は価格346,500円、サイズW39×H32×D19cm。リネン×キャンバス素材で軽やかに持て、通勤から旅行まで幅広く活躍します。どちらも華やかなプリントがコーデの主役に♡

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

夏の装いにラグジュアリーを添えて

旅のエッセンスを感じさせる今回のコレクションは、日常に特別な彩りを与えてくれる存在♡上質な素材と機能美を兼ね備えたバッグは、どんなシーンでも自信を持たせてくれます。

自分らしいスタイルに寄り添う一品を見つけて、ワンランク上の夏ファッションを楽しんでみてください♪