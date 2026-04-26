◆米大リーグ ドジャース１２―４カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

カブスは２５日（日本時間２６日）、敵地でドジャースに１２−４と打ち負けて連勝が「１０」で止まった。「５番・右翼」でフル出場した鈴木誠也外野手（３１）は、ドジャース先発の佐々木朗希投手（３１）から４号ソロを放つなど、３安打を放って打率が３割２分７厘となった。

誠也は、両軍無得点の２回１死走者なしの１打席目に朗希のこの日最速９８・５マイル（約１５８・５キロ）高め直球を左中間席に運んだ。２試合ぶりの本塁打となる４号ソロは飛距離４０４フィート（約１２３メートル）で、朗希からはなった初本塁打だった。４回の２打席目は左飛に打ち取られたが、４点を追う６回無死一塁の３打席目も中前安打。朗希は今季最長の６回途中で９９球を投げ、７安打４失点で降板した。

１０連勝中だったカブスは、２回に誠也の４号ソロで先取点を奪い、３回にもブッシュの右前適時打でリードを広げた。３回に先発のレイがマンシーに９号同点２ランを浴びたが、４回にはバレステロスがソロを放って再びリードを奪った。

だが、４回には６安打を浴びて打者一巡１１人の猛攻を浴びて６失点。苦しい展開になった。それでも５回にアマヤが２号ソロを放って４点差に迫ると、６回には無死満塁のチャンスを作ったが、スワンソンとクローアームストロングが２番手左腕のドライヤーに２者連続三振を喫するなど本塁が遠かった。すると６回裏には無死満塁のピンチを迎えて４点を失い、リードを８点に広げられて厳しい展開になった。

ドジャースの大谷は初回先頭の１打席目に左前安打を放って４試合ぶりの安打。朗希は今季初勝利をつかんだ。あす２６日（同２７日）は今永が先発する。