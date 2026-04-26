GoogleがPixel 6以降に「Android 17 QPR1 Beta 1」を提供開始！Googleは22日（現地時間）、同社が開発・提供するスマートフォン（スマホ）など向けプラットフォーム「Android」におけるベータプログラム「Android Beta Program」（ https://g.co/AndroidBeta ）において新たに次期バージョン「Android 17」における最初のQuarterly Platform Releases（QPR）となる「Android 17 QPR1 Beta 1」（ https://developer.android.com/abo