au Starlink Directの海外ローミングがアメリカに加え、カナダやフィリピン、ニュージーランドに順次拡大！KDDIおよび沖縄セルラー電話は23日、Space Exploration Technologies（以下、SpaceX）が提供する高速・低遅延の衛星通信サービス「Starlink」を活用した空が見えれば圏外エリアでも通信できる衛星とスマートフォン（スマホ）の直接通信サービス「au Starlink Direct」における海外ローミング接続を2026年6月以降順次、現在