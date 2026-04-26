26日午前、福島県喜多方市で山林火災が発生し、付近の住民に避難指示が出されました。火事があったのは、福島県喜多方市塩川町の山林で、警察と消防によりますと、26日午前11時半ごろ、「木の枝が燃えている」と通行人から消防に通報がありました。その後、火は燃え広がり、焼失面積はこれまでに少なくとも1平方キロメートルに及んでいて、人が住んでいない建物1棟にも燃え移ったということです。消防はヘリコプターを飛ばし、消火