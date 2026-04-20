NNNと読売新聞が行った世論調査で高市内閣の支持率は66％でした。与野党の受け止めにをお伝えします。高市政権発足から21日で半年、6割を超える高い支持率に、政権幹部からは「健闘している」などと安堵の声が聞かれました。一方で、内閣支持率が5ポイント低下した要因について、政府・自民党内からは「予算審議などでの力まかせの国会運営が裏目に出ている」との指摘が複数、出ています。こうした中、政府が近く正式決定する武器