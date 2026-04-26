Image: イワタニ 最大の弱点、克服してます。気がつけばすっかり気温も暖かくなってきて、キャンプへの憧れがギュンと高まる季節になりましたね！ GWに備えてキャンプギアの手入れ、見直し、新導入を検討している人も多いのではないかと思います。そんなシーズンを狙い撃ちした、カセットこんろがこちら。カセットコンロの定番であり王道、イワタニから登場した「カセットフー タフまるXG Jr