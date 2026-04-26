高市首相は、トランプ大統領が出席した夕食会での銃撃事件を受け、自身のSNSを更新し「暴力は世界のいかなる場所でも決して容認できない」と投稿しました。さらに「恐ろしい銃撃の後、ご無事だとの報に接し安心しました」としています。