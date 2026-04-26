第１７３回天皇賞春・Ｇ１は５月３日、京都競馬場の芝３２００メートルで行われる。前走の大阪杯で復活したクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）を巡る一戦となりそうだ。凱旋門賞のあと、ジャパンカップでは急仕上げもあって４着だったが、立て直した大阪杯はしっかりと本来の走りをみせた。距離は延びるが、日本ダービーを早め先頭から押し切ったのだから、スタミナも十分証明されている。２