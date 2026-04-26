謎の殺人鬼“ゴーストフェイス”をめぐるサスペンスホラー『スクリーム』シリーズ最新作、『スクリーム 7』が６月19日（金）より緊急公開されることが決定した。今作では、『スクリーム』(98)『スクリーム2』(97)『スクリーム4: ネクスト・ジェネレーション』(11)の脚本家を務めたケヴィン・ウィリアムソンが監督として復帰し、オリジナル主要キャストも再集結。今年２月に全米で公開されるとシリーズ史上No.1のオープニングを記録