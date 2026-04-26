【UEFA女子チャンピオンズリーグ】バイエルン 1−1 バルセロナ（日本時間4月26日／アリアンツ・アレーナ）【映像】谷川萌々子の「絶品パス」（実際の様子）バイエルンに所属する日本女子代表MFの谷川萌々子の“アイデア”が話題。相手2人の間を通す絶妙な浮き球パスに、ファンから称賛の声が寄せられた。日本時間4月26日のUEFA女子チャンピオンズリーグ準決勝ファーストレグで、バイエルンはホームで過去5シーズン連続決勝進出