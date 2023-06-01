【超合金魂 GX-38R アイアンギアー】 4月26日23時 予約締切 8月 発送予定 価格：37,400円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「超合金魂 GX-38R アイアンギアー」の予約をプレミアムバンダイにて本日4月26日23時まで受け付けている。価格は37,400円。発送は8月の予定。

本商品はアニメ「戦闘メカ ザブングル」の主人公、ジロンたちの拠点であるランドシップ「アイアンギアー」を超合金魂シリーズで再び立体化したもの。

劇中の造形が再現され、ランドシップからウォーカーマシンへの変形も可能となっている。ウォーカーマシン時の全高は約280mm、ランドシップ時の全長は約450mmにもなるビックサイズ。主砲をはじめ、各砲塔の各所が可動し、胸部格納庫が開閉、付属のウォーカーマシンを収容することができる。ランドシップ時の顎部カバーは初代と2代目のものが付属する。

各部ハッチが開閉、内蔵メカのディティールを見ることができ、ポタン砲も展開する。さらに、艦橋部もオープン可能。また、同スケールの「ザブングル」、「ウォーカーギャリア」が1体ずつ付属する。

「超合金魂 GX-38R アイアンギアー」

サイズ：全高約280mm（ウォーカーマシン時）、全長約480mm（ランドシップ時）

材質：ダイキャスト、ABS、PVC製

【商品内容】

・アイアンギアー本体

・顎部カバー（初代）

・顎部カバー（2代目）

・格納庫カバー（大）

・格納庫カバー（小）

・ザブングル

・ウォーカーギャリア

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。