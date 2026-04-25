【付録】Ξガンダムの「メッセンジャーバッグ」が付いてくる！ 予約必須の『smart 2026年7月号』は5月25日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『smart 2026年7月号』（宝島社）の「メッセンジャーバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月25日に発売される『smart 2026年7月号』（税込1790円）。付録として、「メッセンジャーバッグ」が付いてきます。
今回の付録は、ガンプラHGブランドの新作「1/144 Ξ（クスィー）ガンダム」をフラップ部分に大胆にデザイン。プリント部分にはリフレクター仕様が採用されており、暗闇で自動車や自転車のライトが当たると反射して光る仕組みです。実用性はもちろん、ガンダムファンにはたまらない特別な仕上がりになっています。
バッグのサイズは約W28.5×H17.5×D9cmで、コンパクトながら500mLのペットボトルやお出かけの必需品がしっかり収まる容量です。内側には小物の整理に便利な内ポケットを備えており、スマホなどの収納にも困りません。開閉が簡単なマグネットホック式なので、普段使いやアクティブなシーンでも快適に活用できます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります(文:All About ニュース編集部)
『smart 2026年7月号』の「メッセンジャーバッグ」が見逃せない！
宝島社から5月25日に発売される『smart 2026年7月号』（税込1790円）。付録として、「メッセンジャーバッグ」が付いてきます。
光を反射して輝く！「Ξ（クスィー）ガンダム」のリフレクタープリント
今回の付録は、ガンプラHGブランドの新作「1/144 Ξ（クスィー）ガンダム」をフラップ部分に大胆にデザイン。プリント部分にはリフレクター仕様が採用されており、暗闇で自動車や自転車のライトが当たると反射して光る仕組みです。実用性はもちろん、ガンダムファンにはたまらない特別な仕上がりになっています。
500mLペットボトルも収納可能！ 使い勝手抜群のサイズ感
バッグのサイズは約W28.5×H17.5×D9cmで、コンパクトながら500mLのペットボトルやお出かけの必需品がしっかり収まる容量です。内側には小物の整理に便利な内ポケットを備えており、スマホなどの収納にも困りません。開閉が簡単なマグネットホック式なので、普段使いやアクティブなシーンでも快適に活用できます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります(文:All About ニュース編集部)