実は片付けのベストタイミング！GW中に片付けるべき場所と見直しアイテムチェックリスト

整理収納アドバイザーの大森智美です。GWは片付けに集中したい！そう考えている方も多いのではないでしょうか？今回はGW中の片付けにおすすめの場所と見直すと良いものをあげてみました。GWは片付けるのに気候もタイミングもとても良い時期なのでぜひチャレンジしてみてくださいね！

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梅雨前に整えておきたいキッチン

GWにどこから片付けようかな？と考えた時におすすめなのはキッチン。

まもなく梅雨もやってくるのでGWは片付けにもピッタリなタイミング。使っていないもの、期限切れのものを整理し、キッチンの風通しがよくなるよう「余白」を作るイメージで片付けてみてください。

埋もれていた食材はGWに食べて消費できるのも嬉しいポイント。

余白ができたら、収納を整え、油汚れが浮きやすい時期なので掃除もできるとなお良いですね！

見直しアイテム

・期限が切れているストック食材

・期限が切れている、手が伸びない瓶詰や調味料

・使っていない食器、お弁当箱、保存容器などの整理

・多すぎる箸やカトラリーを厳選する

・あちこちにあふれている袋類、ラップ類などに定位置を作る

・収納をきれいに拭いてみる

・換気扇、ガスコンロ周りを掃除しておく

衣替えでクローゼットを整える

暑い日が増え、GWは衣替えをしよう！と思っている方も多いのではないでしょうか？

衣替えはパンパンのクローゼットを片付ける大チャンス！ただ出すだけでなく、「来シーズンも着たい！」と思えるものだけに厳選したり、小物の入れ替えも忘れずに行ってくださいね！

衣類だけでなく使っていない寝具を見直すとクローゼットに余白ができておすすめです。クローゼットはホコリも溜まりやすいので掃除をあわせてすることで気持ち良い空間になります。

見直しアイテム

・秋冬に一度も着なかった服

・ヨレヨレ、シミ、ほつれ、気分があがらない…など手が伸びない服

・着る機会がない服、合わせにくい服

・多すぎるインナー類、靴下、タイツ

・使っていないシーツや布団などの寝具

見直しが終わったら、収納をきれいに拭いて、冬小物をしまい、夏の小物やアイテムを取り出しやすい位置へ移動させましょう。

特別なアイテムを使った「ついで」に整理する

GWは旅行に行ったり、キャンプに行ったり、遊ぶ予定がある方もいますよね。

時々しか使わない旅行グッズやアウトドアグッズを出したついでに、同じカテゴリーのアイテムを整理したり、収納場所を整えるのもおすすめです。

他にも端午の節句で出した季節飾りなどは1年に1度しか出し入れしないので、しまう際にはちょっと押し入れやクローゼットを整理し掃除するといいですよ。

見直しアイテム

・「旅行で使おう」と思っていたアメニティは使ってしまう

・いつのか分からないアメニティ、試供品、旅行用の歯ブラシ

・使うタイミングがない、使っていない、壊れているアイテム

・多すぎる保冷バッグ

・収納で幅をとっている空箱

これらのアイテムを見直したら、取り出しやすいように余白を作って収納するのもポイントです。

新学期からひと段落のタイミングで書類を整理





GWは進級、進学、異動、引っ越しなど新生活から少し経ち、ちょっとずつ生活に慣れてくる頃。4月に大量に増えた書類をGWに見直し整えておくことで今後の生活のクオリティが上がります。

書類整理は頭も使いますし、時間もかかるからこそGWを活用したいですね！

見直しアイテム

・不要な書類、一度見ればいい書類

・HPなどネット上などで確認できれば十分な書類

・もう使っていない家電の取り扱い説明書や期限切れの保証書

・過去の教科書を処分、もしくは保管期間を決める

・必要な書類はカテゴリーごと、人ごとなどに分類して保管

・なんとなく取っておいている明細などは保管期限を決める

いかがでしたか？

GWは気候が良かったり、時間を取りやすかったり、時期的にも片付けがしやすいタイミングです。

休暇を楽しみつつ、家を整えることで精神的にもスッキリとした気分を味わえるはず。「GWは片付けよう！」と思っている方の参考になれば幸いです。