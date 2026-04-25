今回は、仲良しだった夫婦が、結婚1年で離婚した理由についてのエピソードを紹介します。

「4年付き合って結婚した私。夫のことが大好きで、夫とずっと一緒にいられると思うと幸せでした。私は結婚当初から『子どもは2人欲しいなぁ……』と夫に話していて、夫も子どもは欲しいとは言うものの、なんとなく話をぼやかされて、モヤモヤしました。

その後すぐに妊娠せず、妊活を始めましたが、なかなか妊娠せず……。また夫は妊活に協力的ではなく、『子どもはいらない』と言い出したんです。まったく私に寄り添ってくれない夫に嫌気がさし、結婚してまだ1年ちょっとではありましたが、離婚しました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 結婚する前に、子どもについてどうするか、ある程度話し合っておいた方がいいのかもしれませんね。この夫は最初妻に合わせていただけで、本当は子どもが欲しくなかったのかもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。