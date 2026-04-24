『シャンフロ』公式サイト謎の機能追加 「エムルを撫でる」目的不明もクセになる
『シャングリラ・フロンティア〜クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす〜』の原作公式サイトに突如「なでなで機能」が追加された。
【画像】エムルを撫でる！公開された『シャンフロ』公式サイトの謎機能
事前告知もなくひっそりといつの間にか公開されたこのページでは、ただひたすら当作の人気キャラクター「エムル」をなでなでできる。撫でた回数がカウントされる。試しに撫でてみても何も起きないけれど、でもクセになる…！いったい誰のために、なんの目的で公開されたのか。
同作は、世に言う「クソゲー」を愛好する変わった趣味のゲーマー・陽務楽郎が、プレイヤー数3000万人を誇る神ゲー『シャングリラ・フロンティア』に挑戦するという物語。原作漫画が現在、『週刊少年マガジン』にて連載中で、読者アンケート史上初となる四冠を達成する人気作品で、コミックス累計1600万部を突破している。テレビアニメ第3期は2027年1月に放送される。
【画像】エムルを撫でる！公開された『シャンフロ』公式サイトの謎機能
事前告知もなくひっそりといつの間にか公開されたこのページでは、ただひたすら当作の人気キャラクター「エムル」をなでなでできる。撫でた回数がカウントされる。試しに撫でてみても何も起きないけれど、でもクセになる…！いったい誰のために、なんの目的で公開されたのか。
同作は、世に言う「クソゲー」を愛好する変わった趣味のゲーマー・陽務楽郎が、プレイヤー数3000万人を誇る神ゲー『シャングリラ・フロンティア』に挑戦するという物語。原作漫画が現在、『週刊少年マガジン』にて連載中で、読者アンケート史上初となる四冠を達成する人気作品で、コミックス累計1600万部を突破している。テレビアニメ第3期は2027年1月に放送される。
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