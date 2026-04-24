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【知らなきゃ損】銀座歌舞伎座の5階に潜む天空の穴場ランチ！1854年創業の老舗が贈る「最高級の海苔」に感動必至

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が、「【銀座ランチ】歌舞伎座上にある㊙️老舗海苔店のおにぎりランチ 日本庭園を眺めながら、極上のノリで包む至福の時間 歌舞伎座の想い出回廊で、余韻に浸るランチタイム」を公開した。東銀座駅直結の歌舞伎座タワー5階に位置する「寿月堂 銀座歌舞伎座店」を紹介し、日本庭園を眺めながら老舗の最高級海苔を味わう贅沢な時間を提案している。



同店は、建築家・隈研吾氏が手がけた3,000本もの竹に包まれる独創的な空間だ。目の前には歌舞伎座屋上の日本庭園が広がり、雨の日の雫さえ美しく映える、しっとりとした情緒に溢れている。



動画で紹介されたのは、人気No.1の「俵おむすびランチ」（1,850円）。主役は、1854年創業の老舗「丸山海苔店」が贈る最高級の海苔だ。職人御用達の2種類の海苔を、色鮮やかな5種類のおにぎりに自分で贅沢に巻いて味わうスタイルで、パリッとした食感とともに磯の香りが口いっぱいに広がる至福の瞬間が収められている。さらに、卵焼きやザーサイ、お吸い物も添えられ、充実した内容となっている。



食後には濃厚なフィナンシェが贅沢に3種類提供されるほか、お茶の試飲も楽しめる。都会の真ん中にいる感覚を忘れさせる空間について、動画内でも「都会の喧騒を忘れさせてくれる上質な空間」と表現されている。



帰りは日本庭園横の階段を降り、「思い出の回廊」を通って歴代の歌舞伎役者の写真などを眺めながら、歌舞伎座の余韻に浸るのがおすすめのコースだという。都会の喧騒から離れ、上質な品々を少しずつ楽しむこの隠れ家スポットは、銀座での非日常的なランチタイムを求める際の有力な選択肢となるだろう。