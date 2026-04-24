【わんこと全国旅】愛犬と1か月半の車中泊旅に出発！キャンピングカーのリアルな荷造り＆ルームツアー公開
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今回Motorzチャンネルのシリーズ動画「わんこと全国旅」では、キャンピングカーで1か月半の長旅に出発する前の準備や、愛犬と過ごすフェリーでの快適な船旅について紹介しています。
アウトドアコーディネーターの森風美さんが、愛犬のボーダーコリー・どんちゃんと共に、キャンピングカー「オステリア」で長旅へ出発します。動画の前半では、1か月半の車中泊に向けた荷造りとルームツアーを公開。車内には、衣類や日用品をたっぷりと収納できるクローゼット、80Lの大型冷蔵庫、電子レンジ、Wi-Fi環境に加え、32型のテレビなど、自宅と変わらずくつろげる充実した装備が整えられています。
出発前には、キャンピングカーのベース車両であるダイナ・カムロードに、昭和ガレージ製の「フロントリップスポイラー」を装着するカスタマイズを実施。両面テープやステーなどで手軽に取り付けられるアイテムで、森さんは「取り付けることによってやっぱちょっとかっこいい感じというか、おしゃれになる」と、スポーティに引き締まった印象の変化を語っています。
その後、大阪から鹿児島・志布志へ向かうフェリー「さんふらわあ」に乗船。愛犬と一緒に泊まれる「ウィズペットルーム」を利用し、室内にはペット用ケージや専用のゴミ箱などのアメニティが完備されています。レストランのバイキングメニューをテイクアウトして部屋で食事を楽しむなど、犬連れでも周囲に気兼ねなくリラックスできる、快適な船旅の様子が収められています。
愛犬との長期にわたる車中泊旅や、ペット同伴でのフェリー利用を考えている人にとって、リアルな荷造り術や船内の様子は非常に参考になる内容です。これからのクルマ旅の計画に役立ててみてはいかがでしょうか。
アウトドアコーディネーターの森風美さんが、愛犬のボーダーコリー・どんちゃんと共に、キャンピングカー「オステリア」で長旅へ出発します。動画の前半では、1か月半の車中泊に向けた荷造りとルームツアーを公開。車内には、衣類や日用品をたっぷりと収納できるクローゼット、80Lの大型冷蔵庫、電子レンジ、Wi-Fi環境に加え、32型のテレビなど、自宅と変わらずくつろげる充実した装備が整えられています。
出発前には、キャンピングカーのベース車両であるダイナ・カムロードに、昭和ガレージ製の「フロントリップスポイラー」を装着するカスタマイズを実施。両面テープやステーなどで手軽に取り付けられるアイテムで、森さんは「取り付けることによってやっぱちょっとかっこいい感じというか、おしゃれになる」と、スポーティに引き締まった印象の変化を語っています。
その後、大阪から鹿児島・志布志へ向かうフェリー「さんふらわあ」に乗船。愛犬と一緒に泊まれる「ウィズペットルーム」を利用し、室内にはペット用ケージや専用のゴミ箱などのアメニティが完備されています。レストランのバイキングメニューをテイクアウトして部屋で食事を楽しむなど、犬連れでも周囲に気兼ねなくリラックスできる、快適な船旅の様子が収められています。
愛犬との長期にわたる車中泊旅や、ペット同伴でのフェリー利用を考えている人にとって、リアルな荷造り術や船内の様子は非常に参考になる内容です。これからのクルマ旅の計画に役立ててみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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