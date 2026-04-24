愛知・滋賀・奈良「豊臣家ゆかりの地」連携事業推進協議会が、ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送を機に、２５日から３県の豊臣家ゆかりの地をめぐる広域周遊企画「愛知・滋賀・奈良 秀長・秀吉 夢の軌跡スタンプラリー 第弐幕」を開催する。

県域を越えた観光誘客や地域振興を目的として２５年７月に設立された協議会による試みで、２５年度に好評だった「愛知・滋賀・奈良 秀長・秀吉 夢の軌跡スタンプラリー」の継続企画として行われる。豊臣家にゆかりのある各県のスポット（全１５か所）を巡り、歴史の足跡を体感できる内容となっている。

◆概要

▼実施期間：２０２６年４月２５日（土）から１２月２０日（日）まで

▼参加料：無料

▼形式：３県の豊臣家ゆかりの地を周遊し、各施設に設置されたスタンプを専用の台紙帳（豊印帳・弐）に押印する紙媒体のスタンプラリー

▼対象施設：愛知・滋賀・奈良の各県５か所ずつ、計１５か所

※一部の施設（三井寺、長谷寺）では、スタンプ設置場所が有料エリア。

◆２５年度版との違い

特典内容を変更し、新たな賞を追加。なお、スタンプ設置施設など、特典以外の内容は２５年度版と同じ。

３県周遊賞：特製Ａ４クリアファイルのデザインが新しくなった。

各県制覇賞：各県の特産品の内容が変更。

新設の賞：「先着全制覇賞」および「東海道新幹線賞」が新たに追加。

◆ラリースポット（スタンプ設置箇所）一覧

【愛知県】

（１）名古屋中村「大河ドラマ館」隣接 ミュージアムショップ（中村公園「豊臣ミュージアム」内）

ゆかりのスポット：中村公園 ★重ね押しスタンプ設置箇所

（２）清洲城天主閣内１階通路

ゆかりのスポット：清洲城

（３）長久手古戦場記念館 １階床地図前 事務室窓口付近

ゆかりのスポット：長久手古戦場

（４）れきしるこまき（小牧山城史跡情報館）

ゆかりのスポット：小牧山

（５）豊川稲荷 本殿 左側

ゆかりのスポット：豊川稲荷

【滋賀県】

（１）北近江長浜「大河ドラマ館」隣接 北近江豊臣博覧会お土産館「小一郎」（長浜別院大通寺山門前）

ゆかりのスポット：長浜別院大通寺 ★重ね押しスタンプ設置箇所

（２）三井寺（園城寺） 金堂内

ゆかりのスポット：三井寺（園城寺） ※押印には入場料等が必要。

（３）琵琶湖汽船 長浜港

ゆかりのスポット：竹生島（宝厳寺）

（４）白雲館（近江八幡観光物産協会）

ゆかりのスポット：八幡山城跡

（５）白鬚神社 社務所

ゆかりのスポット：白鬚神社

【奈良県】

（１）大和郡山「大河ドラマ館」隣接 ＤＭＧ ＭＯＲＩ やまと郡山城ホール１階 エントランスホール左側通路

ゆかりのスポット：郡山城下町 ★重ね押しスタンプ設置箇所

（２）柳沢文庫（郡山城跡敷地内）

ゆかりのスポット：郡山城跡

（３）夢創舘（高取町観光案内所）

ゆかりのスポット：高取城跡

（４）宇陀市松山地区まちづくりセンター「千軒舎」

ゆかりのスポット：宇陀松山城跡

（５）長谷寺 納経所

ゆかりのスポット：長谷寺 ※押印には入場料等が必要。

◆特典

巡ったスポットの数や種類に応じて、抽選でレストラン食事券や特産品などの豪華特典が当たる。

※「全スポット制覇賞」「各県制覇賞」は２５年度に発行した豊印帳でも応募可能だが、「先着全制覇賞」「３県周遊賞」「東海道新幹線賞」は今回新たに発行する「豊印帳・弐」を使用した応募限定。