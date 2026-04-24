「愛知・滋賀・奈良 秀長・秀吉 夢の軌跡スタンプラリー」

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　愛知・滋賀・奈良「豊臣家ゆかりの地」連携事業推進協議会が、ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送を機に、２５日から３県の豊臣家ゆかりの地をめぐる広域周遊企画「愛知・滋賀・奈良　秀長・秀吉　夢の軌跡スタンプラリー　第弐幕」を開催する。

　県域を越えた観光誘客や地域振興を目的として２５年７月に設立された協議会による試みで、２５年度に好評だった「愛知・滋賀・奈良　秀長・秀吉　夢の軌跡スタンプラリー」の継続企画として行われる。豊臣家にゆかりのある各県のスポット（全１５か所）を巡り、歴史の足跡を体感できる内容となっている。

◆概要

▼実施期間：２０２６年４月２５日（土）から１２月２０日（日）まで

▼参加料：無料

▼形式：３県の豊臣家ゆかりの地を周遊し、各施設に設置されたスタンプを専用の台紙帳（豊印帳・弐）に押印する紙媒体のスタンプラリー

▼対象施設：愛知・滋賀・奈良の各県５か所ずつ、計１５か所

※一部の施設（三井寺、長谷寺）では、スタンプ設置場所が有料エリア。

◆２５年度版との違い

　特典内容を変更し、新たな賞を追加。なお、スタンプ設置施設など、特典以外の内容は２５年度版と同じ。

　３県周遊賞：特製Ａ４クリアファイルのデザインが新しくなった。

各県制覇賞：各県の特産品の内容が変更。

新設の賞：「先着全制覇賞」および「東海道新幹線賞」が新たに追加。

◆ラリースポット（スタンプ設置箇所）一覧

【愛知県】

（１）名古屋中村「大河ドラマ館」隣接　ミュージアムショップ（中村公園「豊臣ミュージアム」内）

　ゆかりのスポット：中村公園　★重ね押しスタンプ設置箇所

（２）清洲城天主閣内１階通路

　ゆかりのスポット：清洲城

（３）長久手古戦場記念館　１階床地図前　事務室窓口付近

　ゆかりのスポット：長久手古戦場

（４）れきしるこまき（小牧山城史跡情報館）

　ゆかりのスポット：小牧山

（５）豊川稲荷　本殿　左側

　ゆかりのスポット：豊川稲荷

【滋賀県】

（１）北近江長浜「大河ドラマ館」隣接　北近江豊臣博覧会お土産館「小一郎」（長浜別院大通寺山門前）

　ゆかりのスポット：長浜別院大通寺　★重ね押しスタンプ設置箇所

（２）三井寺（園城寺）　金堂内

　ゆかりのスポット：三井寺（園城寺）　※押印には入場料等が必要。

（３）琵琶湖汽船　長浜港

　ゆかりのスポット：竹生島（宝厳寺）

（４）白雲館（近江八幡観光物産協会）

　ゆかりのスポット：八幡山城跡

（５）白鬚神社　社務所

　ゆかりのスポット：白鬚神社

【奈良県】

（１）大和郡山「大河ドラマ館」隣接　ＤＭＧ　ＭＯＲＩ　やまと郡山城ホール１階　エントランスホール左側通路

ゆかりのスポット：郡山城下町　★重ね押しスタンプ設置箇所

（２）柳沢文庫（郡山城跡敷地内）

　ゆかりのスポット：郡山城跡

（３）夢創舘（高取町観光案内所）

　ゆかりのスポット：高取城跡

（４）宇陀市松山地区まちづくりセンター「千軒舎」

　ゆかりのスポット：宇陀松山城跡

（５）長谷寺　納経所

　ゆかりのスポット：長谷寺　※押印には入場料等が必要。

◆特典

　巡ったスポットの数や種類に応じて、抽選でレストラン食事券や特産品などの豪華特典が当たる。

※「全スポット制覇賞」「各県制覇賞」は２５年度に発行した豊印帳でも応募可能だが、「先着全制覇賞」「３県周遊賞」「東海道新幹線賞」は今回新たに発行する「豊印帳・弐」を使用した応募限定。