プロ野球・楽天イーグルスで活躍した元プロ野球選手たちがきょう山形市の小学校に訪れ野球を通じてスポーツの楽しさを児童たちに伝えました。

【写真を見る】 元楽天の岡島豪郎さんと佐藤智輝さんが児童と交流 迫力あるバッティングも披露！ 野球がうまくなるコツは？（山形市）

山形市立第二小学校を訪れたのは、１４年間楽天イーグルスでプレーし、去年現役を引退したアンバサダーの岡島豪郎さんと、寒河江市出身で元楽天イーグルス投手の佐藤智輝さんです。

２人は、４年生４７人に対し、投げる、捕るなど野球の基本的な動きを通じて、体を動かす事の楽しさやチームワークの大切さを伝えていました。

現役時代、楽天打線の主軸を担った岡島さん、迫力あるバッティングも披露しました。

プロの技を間近で見た児童たち、このあとの質問の時間では、どうすれば野球がうまくなれるかなど２人に対しいろんな質問をしていました。

■野球がうまくなるコツは？

Ｑ 野球がうまくなるコツは？

楽天イーグルス 岡島豪郎 アンバサダー「まず野球がうまくなることって本当に野球が好きって気持ちが大事だし、算数が好き、国語が好きだからやりたいって思うから、まずはスポーツが好き、野球が好きっていう気持ちはあることが大事」

児童「ボール遊びをして、友達といろいろできて楽しかったです。投げ方とかのコツもつかんだような気がします」

児童「現役を引退してもあれくらい野球が好きだからできているので、ぼくも野球選手になって引退してからも野球がずっと好きなままでいたい」





楽天イーグルス 岡島豪郎 アンバサダー「ボールを使って遊んで、あれ？ちょっと野球っておもしろいな。野球ってこんなことするんだとか、興味を持ってもらえるだけでぼくらも本当にありがたいので、試合に行きたいと思ってもらえるだけでもいいので、本当に今日は良い一日になった」

楽手イーグルスは、６月７日に、天童市で野球教室を開き６月２３日には山形市で西武との公式戦を行う予定です。