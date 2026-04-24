お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（41）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。狙っている女性芸能人を暴露される一幕があった。

“7股報道”などで騒がせている自身のイメージについて、たまにネットで評判が上がることがあるものの、「そうでもない」と“本性”に気づいているファンもいると語ったしんいち。

その状況に「自分がどこにいるんだ？」「どうすればいいの？」とアイデンティティーの危機に陥った様子。「“女性が損をしないハニートラップのかかり方をしてるね”って言われる。それ言ったらアカンから。マジで言ったらアカン」と“営業妨害”だと訴えた。

そんなしんいちに対し、金曜レギュラーの「ぱーてぃーちゃん」信子は「夜な夜なダレノガレ明美さんのインスタをのぞいてるっぽい」と暴露。しんいちは「お前、マジで言うな！」とキレながらも丸の札で答えた。

信子は「飲み会でしょっちゅう一緒になるんですけど、もう毎回、“ダレノガレ明美、付き合ってくれへんかな”って言ってる」とニヤリ。しんいちは「お前マジで…」と声を上げかけたが降参、カメラ越しに「好きです」と伝えた。

MCの「ハライチ」澤部佑から「告白とかは？」と聞かれ、しんいちは「誕生日の日にX（旧ツイッター）で、“ダレノガレちゃーん、祝って〜”みたいなのをやったら、定型文みたいに“おめでとうございます、またお会いしたいです”。めっちゃAIみたいな」と苦笑い。

澤部の相方・岩井勇気が「どこが好きなの？」と聞くと、「顔も好きやし、ズバズバしゃべるとこも好き。（ズバッと）言われたいっていうのもあります」と打ち明けた。

しかし信子は「でもゆきぽよと足立梨花さんも狙ってる」と“追撃”。足立が既婚者であることを指摘されると、しんいちは「足立梨花さんに、“早く離婚してください”って言ったりとか」とぶっちゃけ。スタジオでは「サイテー！」「ギルティー！」と責められていた。