バルセロナが、パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWブラッドリー・バルコラ（23）の獲得に興味を持っているようだ。



今季のラ・リーガで首位を独走するバルセロナだが、マンチェスター・ユナイテッドからレンタルで加入しているイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードの去就が不透明となっている。今季のリーグ戦27試合で6ゴール6アシストを記録している同選手の代替案を探し始めているという。





スペイン『Sport』によれば、オサスナのスペイン代表FWヴィクトル・ムニョスなどの低コストの選手にプライオリティを置いているものの、バルコラ次第では状況が大きく変わる可能性がある模様。スポーツディレクターを務めるデコ氏がフランス代表FWを高く評価しているようだ。バルセロナでは近年財政面で問題を抱えているものの、契約満了が迫るポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキの退団などでサラリーキャップの面で余裕を作る必要があるとのこと。ただ、バルコラの代理人であるムサ・シソコ氏とはフランス代表FWウスマン・デンベレの移籍を巡って険悪な関係にあることから、簡単な交渉ではないようだ。。オリンピック・リヨンでプロキャリアをスタートさせたバルコラは、2023年夏にPSGへ完全移籍。高速ドリブルを生かしたチャンスメイク能力などを武器にリーグ・アン24試合で10ゴールを記録しており、リヴァプールなどからの関心も浴びているようだが、今夏に移籍することはあるのだろうか。