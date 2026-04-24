中森明菜の80年代NHK番組歌唱映像が高画質映像でよみがえる！ ブルーレイBOX 6.24発売＆予告編到着
中森明菜の1980年代NHK番組歌唱映像119曲がデジタルリマスター化されるブルーレイBOX『中森明菜 80’s Best Performance on NHK』が、6月24日に発売。本作の予告編映像が公開された。
【動画】貴重映像も！ ブルーレイBOX『中森明菜 80’s Best Performance on NHK』予告編
1982年のデビュー以来、圧倒的な歌唱力と表現力で多くの人々を魅了し、日本を代表する歌手となった中森明菜。彼女が1980年代に出演した『NHK紅白歌合戦』『レッツゴーヤング』『ヤングスタジオ101』『第27回レコード祭歌謡大会』『アイドル大競演』『おもいっきりスタジオ101』などNHKの音楽番組での数々のパフォーマンスが、NEPビデオレストアサービスによってデジタルリマスターされ、ブルーレイBOX化され発売される。映像収録楽曲数は全119曲。
20年ぶり待望のライブツアー直前の6月24日に発売となる『中森明菜 80’s Best Performance on NHK［リマスター］』は、4枚組完全生産限定BOX（3ブルーレイ＋CD＋ブロマイド4枚＋ステッカーシート）と3枚組通常盤BOX（3ブルーレイ）の2形態。ジャケットは限定盤と通常盤で異なり、BOXも4枚組限定盤は豪華仕様となっている。また、限定盤には厳選したブロマイド4枚と、ステッカーシート1枚を封入。
ブルーレイ3枚の各DISCは、「春夏（3月〜8月）OA映像集：全52曲収録」「秋冬（9月〜2月）OA映像集：全43曲収録」「『NHK紅白歌合戦』6曲、メドレー、カバー曲、コラボ曲映像集：全24曲（メドレー含む）」で構成。
4枚組限定BOXのみ、ライヴ音源CDを収録。内容は、東京、横浜、名古屋、神戸、福岡の各会場で大好評を博した『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』上映映像ライブ音源全8曲で、元の番組素材の音声を独自の技術により再構築、当時の質感を最大限残し、現在のテクノロジーで蘇らせた再ミックス＆リマスター音源となっている。
彼女のNHK番組歌唱映像は、昨年2025年4月1日より2026年3月15日まで「中森明菜 Best Performance on NHK」として順次配信されてきたが、今回のブルーレイBOX化に際し、未配信映像や初商品化映像も計8曲収録。河合奈保子との共演映像やカバー曲（「チャールストンにはまだ早い」（メドレー／田原俊彦カバー）、「いっそセレナーデ」（井上陽水カバー）、「銀座カンカン娘」（高峰秀子カバー））などの超貴重映像も。
【未配信＆初商品化映像1曲収録】
・「サザン・ウインド」（1985年7月14日 レッツゴーヤング）
【未配信映像5曲収録】
・「スマイルフォーミー」（1983年7月24日 レッツゴーヤング）with河合奈保子
・「セカンド・ラブ」（1985年12月15日 レッツゴーヤング）ピアノ:河合奈保子
・「チャールストンにはまだ早い」（1984年8月12日 レッツゴーヤング）［メドレー／田原俊彦カバー］
・「銀座カンカン娘」（1984年8月18日 第16回思い出のメロディー）［高峰秀子カバー］
・「いっそセレナーデ」（1986年12月7日 ヤングスタジオ101）［井上陽水カバー］
【初商品化映像2曲収録】
・「BLONDE」（1987年6月14日 ヤングスタジオ101）
・「BLONDE」（1987年7月12日 ヤングスタジオ101）
そして本日4月24日より公式YouTubeにて、『中森明菜 80’s Best Performance on NHK』ブルーレイBOXの予告編映像が公開。
また、配信企画「中森明菜 Best Performance on NHK」の各楽曲を、NHK初登場の「スローモーション」（1982年8月8日 レッツゴーヤング）から出演順に楽しめるYouTube再生リスト（全104映像）も公開された。
ブルーレイBOX『中森明菜 80’s Best Performance on NHK』は、6月24日発売。
収録内容は以下の通り。
＜中森明菜『中森明菜 80’s Best Performance on NHK［リマスター］』＞
■中森明菜『中森明菜 80’s Best Performance on NHK［リマスター］』
・4枚組完全生産限定BOX（3ブルーレイ＋CD＋ブロマイド4枚＋ステッカーシート） 価格2万2000円（税込）
・3枚組通常盤BOX（3ブルーレイ）価格1万8150円（税込）
【収録内容】
・DISC 1：Blu‐ray 全52曲【春（3月〜5月）＆夏（6月〜8月）OA映像集】
01.1／2の神話（1983年3月20日 レッツゴーヤング）
02.飾りじゃないのよ涙は（1985年3月10日 レッツゴーヤング）
03.スローモーション（1985年3月10日 レッツゴーヤング）
04.ロンリー・ジャーニー（1985年3月31日 レッツゴーヤング）
05.ミ・アモーレ[Meu amor e…]（1985年3月31日 レッツゴーヤング）
06.LA BOHEME（1986年3月16日 レッツゴーヤング）
07.TANGO NOIR（1987年3月8日 ヤングスタジオ101）
08.1／2の神話（1984年4月1日 レッツゴーヤング）
09.北ウイング（1984年4月1日 レッツゴーヤング）
10.禁区（1985年4月21日 レッツゴーヤング）
11.ミ・アモーレ [Meu amor e…]（1985年4月21日 レッツゴーヤング）
12.LA BOHEME（1986年4月13日 レッツゴーヤング）
13.北ウイング （1985年4月21日 レッツゴーヤング）
14.セカンド・ラブ （1985年4月21日 レッツゴーヤング）
15.LA BOHEME（1986年4月20日 ヤングスタジオ101）
16.TANGO NOIR （1987年4月5日 ヤングスタジオ101 ）
17.危ないMON AMOUR（1987年4月19日 ヤングスタジオ101）
18.スローモーション （1983年5月15日 レッツゴーヤング）
19.1／2の神話（1983年5月15日 レッツゴーヤング）
20.サザン・ウインド（1984年5月6日 レッツゴーヤング）
21.1／2の神話（1984年5月6日 レッツゴーヤング）
22.北ウイング（1984年5月27日 レッツゴーヤング）
23.サザン・ウインド（1984年5月27日 レッツゴーヤング）
24.LA BOHEME（1986年5月11日 ヤングスタジオ101）
25.セカンド・ラブ（1984年6月24日 レッツゴーヤング）
26.十戒（1984） （1985年6月2日 レッツゴーヤング）
27.ミ・アモーレ [Meu amor e…]（1985年6月2日 レッツゴーヤング
28.サザン・ウインド（1984年6月24日 レッツゴーヤング）
29.ミ・アモーレ [Meu amor e…]（1985年6月9日 レッツゴーヤング）
30.ジプシー・クイーン（1986年6月22日 ヤングスタジオ101）
31.BLONDE（1987年6月14日 ヤングスタジオ101）＜初商品化映像＞
32.セカンド・ラブ（1983年7月10日 レッツゴーヤング）
33.トワイライト ‐夕暮れ便り‐（1983年7月10日 レッツゴーヤング）
34.1／2の神話（1983年7月17日 レッツゴーヤング）
35.咲きほこる花に……（1983年7月17日 レッツゴーヤング）
36.トワイライト ‐夕暮れ便り‐（1983年7月17日 レッツゴーヤング）
37.サザン・ウインド（1985年7月14日 レッツゴーヤング）＜未配信＆初商品化映像＞
38.SAND BEIGE ‐砂漠へ‐（1985年7月14日 レッツゴーヤング）
39.トワイライト ‐夕暮れ便り‐（1983年7月24日 レッツゴーヤング）
40.北ウイング（1984年7月29日 レッツゴーヤング）
41.サザン・ウインド（1984年7月29日 レッツゴーヤング）
42ジプシー・クイーン（1986年7月13日 ヤングスタジオ101）
43.SOLITUDE（1987年7月12日 ヤングスタジオ101）
44.BLONDE（1987年7月12日 ヤングスタジオ101）＜初商品化映像＞
45.スローモーション（1982年8月8日 レッツゴーヤング）
46.トワイライト ‐夕暮れ便り‐（1983年8月21日 レッツゴーヤング）
47.サザン・ウインド（1984年8月5日 レッツゴーヤング）
48.椿姫ジュリアーナ（1985年8月25日 レッツゴーヤング）
49.ジプシー・クイーン（1986年8月17日 ヤングスタジオ101）
50.スローモーション（1983年8月21日 レッツゴーヤング）
51.清教徒（アーミッシュ）（1987年8月9日 ヤングスタジオ101）
52.Fin（1987年8月9日 ヤングスタジオ101）
・DISC 2：Blu‐ray 全43曲【秋（9月〜11月）＆冬（12月〜2月）OA映像集】
01.十戒（1984）（1984年9月2日 レッツゴーヤング）
02.サザン・ウインド（1984年9月23日 レッツゴーヤング）
03.SAND BEIGE ‐砂漠へ‐（1985年9月8日 レッツゴーヤング）
04.十戒（1984）（1984年9月23日 レッツゴーヤング）
05.ジプシー・クイーン（1986年9月7日 ヤングスタジオ101）
06.トワイライト ‐夕暮れ便り‐（1983年10月9日 レッツゴーヤング）
07.禁区（1983年10月9日 レッツゴーヤング）
08.SOLITUDE（1985年10月20日 レッツゴーヤング）
09.SAND BEIGE ‐砂漠へ‐（1985年10月20日 レッツゴーヤング）
10.Fin（1986年10月19日 ヤングスタジオ101）
11.難破船（1987年10月11日 ヤングスタジオ101）
12.セカンド・ラブ （1982年11月21日 レッツゴーヤング
13.禁区（1983年11月1日 第27回レコード祭歌謡大会）
14.1／2の神話（1983年11月13日 レッツゴーヤング）
15.スローモーション（1983年11月13日 レッツゴーヤング）
16.北ウイング（1984年11月4日 レッツゴーヤング）
17.セカンド・ラブ（1984年11月4日 レッツゴーヤング）
18.SOLITUDE（1985年11月17日 レッツゴーヤング
19.禁区（1983年11月6日 レッツゴーヤング）
20.セカンド・ラブ（1983年11月6日 レッツゴーヤング）
21.禁区（1983年11月13日 レッツゴーヤング）
22.十戒（1984）（1984年11月4日 レッツゴーヤング
23.赤い鳥逃げた（1985年11月17日 レッツゴーヤング）
24.Fin（1986年11月16日 ヤングスタジオ101）
25.禁区（1983年12月25日 アイドル大競演）
26.飾りじゃないのよ涙は（1984年12月16日 レッツゴーヤング）
27.サザン・ウインド（1984年12月16日 レッツゴーヤング）
28.SOLITUDE（1985年12月15日 レッツゴーヤング）
29.Fin（1986年12月7日 ヤングスタジオ101）
30.禁区（1984年1月15日 レッツゴーヤング）
31.北ウイング（1984年1月29日 レッツゴーヤング）
32.飾りじゃないのよ涙は（1985年1月6日 レッツゴーヤング
33.SOLITUDE（1986年1月5日 レッツゴーヤング）
34.十戒（1984）（1985年1月6日 レッツゴーヤング）
35.Fin（1987年1月4日 おもいっきりスタジオ101）
36.SOLITUDE（1987年1月4日 おもいっきりスタジオ101）
37.セカンド・ラブ（1983年2月20日 レッツゴーヤング）
38.禁区（1984年2月12日 レッツゴーヤング）
39.北ウイング（1984年2月12日 レッツゴーヤング）
40.TANGO NOIR（1987年2月8日 ヤングスタジオ101）
41.飾りじゃないのよ涙は（1985年2月10日 レッツゴーヤング）
42.DESIRE ‐情熱‐（1986年2月23日 レッツゴーヤング）
43.TANGO NOIR（1987年2月15日 ヤングスタジオ101）
・DISC 3：Blu‐ray 全24曲（メドレー含む）【NHK紅白歌合戦」6曲、メドレー、カバー曲、コラボ曲】
＜NHK紅白歌合戦＞
01.禁区（1983年12月31日 第34回NHK紅白歌合戦）
02.十戒（1984）（1984年12月31日 第35回NHK紅白歌合戦）
03.ミ・アモーレ [Meu amor e…]（1985年12月31日 第36回NHK紅白歌合戦）
04.DESIRE ‐情熱‐（1986年12月31日 第37回NHK紅白歌合戦）
05.難破船（1987年12月31日 第38回NHK紅白歌合戦）
06.I MISSED “THE SHOCK”（1988年12月31日 第39回NHK紅白歌合戦）
＜メドレー＞
07.1／2の神話〜セカンド・ラブ〜スローモーション〜少女A（1983年12月25日 アイドル大競演）
08.夢遥か〜アサイラム〜チャールストンにはまだ早い【田原俊彦カバー】＜未配信映像＞〜サザン・ウインド（1984年8月12日 レッツゴーヤング）
09.飾りじゃないのよ涙は〜北ウイング（1985年6月2日 レッツゴーヤング）
10.ロンリー・ジャーニー〜サザン・ウインド（1986年3月16日 レッツゴーヤング）
11.DREAMING〜予感 （1986年9月7日 ヤングスタジオ101）
＜カバー曲＞
12.銀座カンカン娘（1984年8月18日 第16回思い出のメロディー）【高峰秀子カバー】＜未配信映像＞
13.いっそセレナーデ（1986年12月7日 ヤングスタジオ101）【井上陽水カバー】＜未配信映像＞
＜コラボ曲＞
14.スマイルフォーミー（1983年7月24日 レッツゴーヤング）with河合奈保子＜未配信映像＞
15.セカンド・ラブ（1985年12月15日 レッツゴーヤング）ピアノ:河合奈保子＜未配信映像＞
・DISC 4：CD 全8曲 【『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』上映映像ライヴ音源】※4枚組限定BOXのみ収録
01.スローモーション（1982年8月8日 レッツゴーヤング）
02.禁区（1984年1月15日 レッツゴーヤング）
03.北ウイング（1984年1月29日 レッツゴーヤング）
04.飾りじゃないのよ涙は（1985年1月6日 レッツゴーヤング）
05.ミ・アモーレ [Meu amor e…]（1985年4月21日 レッツゴーヤング）
06.DESIRE ‐情熱‐（1986年12月31日 第37回NHK紅白歌合戦）
07.TANGO NOIR（1987年2月8日 ヤングスタジオ101）
08.難破船（1987年12月31日 第38回NHK紅白歌合戦）
◆HMV：中森明菜オリジナル・ステッカー（HMV ver） ※HMV＆BOOKS Online含む／一部店舗除く
【動画】貴重映像も！ ブルーレイBOX『中森明菜 80’s Best Performance on NHK』予告編
1982年のデビュー以来、圧倒的な歌唱力と表現力で多くの人々を魅了し、日本を代表する歌手となった中森明菜。彼女が1980年代に出演した『NHK紅白歌合戦』『レッツゴーヤング』『ヤングスタジオ101』『第27回レコード祭歌謡大会』『アイドル大競演』『おもいっきりスタジオ101』などNHKの音楽番組での数々のパフォーマンスが、NEPビデオレストアサービスによってデジタルリマスターされ、ブルーレイBOX化され発売される。映像収録楽曲数は全119曲。
ブルーレイ3枚の各DISCは、「春夏（3月〜8月）OA映像集：全52曲収録」「秋冬（9月〜2月）OA映像集：全43曲収録」「『NHK紅白歌合戦』6曲、メドレー、カバー曲、コラボ曲映像集：全24曲（メドレー含む）」で構成。
4枚組限定BOXのみ、ライヴ音源CDを収録。内容は、東京、横浜、名古屋、神戸、福岡の各会場で大好評を博した『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』上映映像ライブ音源全8曲で、元の番組素材の音声を独自の技術により再構築、当時の質感を最大限残し、現在のテクノロジーで蘇らせた再ミックス＆リマスター音源となっている。
彼女のNHK番組歌唱映像は、昨年2025年4月1日より2026年3月15日まで「中森明菜 Best Performance on NHK」として順次配信されてきたが、今回のブルーレイBOX化に際し、未配信映像や初商品化映像も計8曲収録。河合奈保子との共演映像やカバー曲（「チャールストンにはまだ早い」（メドレー／田原俊彦カバー）、「いっそセレナーデ」（井上陽水カバー）、「銀座カンカン娘」（高峰秀子カバー））などの超貴重映像も。
【未配信＆初商品化映像1曲収録】
・「サザン・ウインド」（1985年7月14日 レッツゴーヤング）
【未配信映像5曲収録】
・「スマイルフォーミー」（1983年7月24日 レッツゴーヤング）with河合奈保子
・「セカンド・ラブ」（1985年12月15日 レッツゴーヤング）ピアノ:河合奈保子
・「チャールストンにはまだ早い」（1984年8月12日 レッツゴーヤング）［メドレー／田原俊彦カバー］
・「銀座カンカン娘」（1984年8月18日 第16回思い出のメロディー）［高峰秀子カバー］
・「いっそセレナーデ」（1986年12月7日 ヤングスタジオ101）［井上陽水カバー］
【初商品化映像2曲収録】
・「BLONDE」（1987年6月14日 ヤングスタジオ101）
・「BLONDE」（1987年7月12日 ヤングスタジオ101）
そして本日4月24日より公式YouTubeにて、『中森明菜 80’s Best Performance on NHK』ブルーレイBOXの予告編映像が公開。
また、配信企画「中森明菜 Best Performance on NHK」の各楽曲を、NHK初登場の「スローモーション」（1982年8月8日 レッツゴーヤング）から出演順に楽しめるYouTube再生リスト（全104映像）も公開された。
ブルーレイBOX『中森明菜 80’s Best Performance on NHK』は、6月24日発売。
収録内容は以下の通り。
＜中森明菜『中森明菜 80’s Best Performance on NHK［リマスター］』＞
■中森明菜『中森明菜 80’s Best Performance on NHK［リマスター］』
・4枚組完全生産限定BOX（3ブルーレイ＋CD＋ブロマイド4枚＋ステッカーシート） 価格2万2000円（税込）
・3枚組通常盤BOX（3ブルーレイ）価格1万8150円（税込）
【収録内容】
・DISC 1：Blu‐ray 全52曲【春（3月〜5月）＆夏（6月〜8月）OA映像集】
01.1／2の神話（1983年3月20日 レッツゴーヤング）
02.飾りじゃないのよ涙は（1985年3月10日 レッツゴーヤング）
03.スローモーション（1985年3月10日 レッツゴーヤング）
04.ロンリー・ジャーニー（1985年3月31日 レッツゴーヤング）
05.ミ・アモーレ[Meu amor e…]（1985年3月31日 レッツゴーヤング）
06.LA BOHEME（1986年3月16日 レッツゴーヤング）
07.TANGO NOIR（1987年3月8日 ヤングスタジオ101）
08.1／2の神話（1984年4月1日 レッツゴーヤング）
09.北ウイング（1984年4月1日 レッツゴーヤング）
10.禁区（1985年4月21日 レッツゴーヤング）
11.ミ・アモーレ [Meu amor e…]（1985年4月21日 レッツゴーヤング）
12.LA BOHEME（1986年4月13日 レッツゴーヤング）
13.北ウイング （1985年4月21日 レッツゴーヤング）
14.セカンド・ラブ （1985年4月21日 レッツゴーヤング）
15.LA BOHEME（1986年4月20日 ヤングスタジオ101）
16.TANGO NOIR （1987年4月5日 ヤングスタジオ101 ）
17.危ないMON AMOUR（1987年4月19日 ヤングスタジオ101）
18.スローモーション （1983年5月15日 レッツゴーヤング）
19.1／2の神話（1983年5月15日 レッツゴーヤング）
20.サザン・ウインド（1984年5月6日 レッツゴーヤング）
21.1／2の神話（1984年5月6日 レッツゴーヤング）
22.北ウイング（1984年5月27日 レッツゴーヤング）
23.サザン・ウインド（1984年5月27日 レッツゴーヤング）
24.LA BOHEME（1986年5月11日 ヤングスタジオ101）
25.セカンド・ラブ（1984年6月24日 レッツゴーヤング）
26.十戒（1984） （1985年6月2日 レッツゴーヤング）
27.ミ・アモーレ [Meu amor e…]（1985年6月2日 レッツゴーヤング
28.サザン・ウインド（1984年6月24日 レッツゴーヤング）
29.ミ・アモーレ [Meu amor e…]（1985年6月9日 レッツゴーヤング）
30.ジプシー・クイーン（1986年6月22日 ヤングスタジオ101）
31.BLONDE（1987年6月14日 ヤングスタジオ101）＜初商品化映像＞
32.セカンド・ラブ（1983年7月10日 レッツゴーヤング）
33.トワイライト ‐夕暮れ便り‐（1983年7月10日 レッツゴーヤング）
34.1／2の神話（1983年7月17日 レッツゴーヤング）
35.咲きほこる花に……（1983年7月17日 レッツゴーヤング）
36.トワイライト ‐夕暮れ便り‐（1983年7月17日 レッツゴーヤング）
37.サザン・ウインド（1985年7月14日 レッツゴーヤング）＜未配信＆初商品化映像＞
38.SAND BEIGE ‐砂漠へ‐（1985年7月14日 レッツゴーヤング）
39.トワイライト ‐夕暮れ便り‐（1983年7月24日 レッツゴーヤング）
40.北ウイング（1984年7月29日 レッツゴーヤング）
41.サザン・ウインド（1984年7月29日 レッツゴーヤング）
42ジプシー・クイーン（1986年7月13日 ヤングスタジオ101）
43.SOLITUDE（1987年7月12日 ヤングスタジオ101）
44.BLONDE（1987年7月12日 ヤングスタジオ101）＜初商品化映像＞
45.スローモーション（1982年8月8日 レッツゴーヤング）
46.トワイライト ‐夕暮れ便り‐（1983年8月21日 レッツゴーヤング）
47.サザン・ウインド（1984年8月5日 レッツゴーヤング）
48.椿姫ジュリアーナ（1985年8月25日 レッツゴーヤング）
49.ジプシー・クイーン（1986年8月17日 ヤングスタジオ101）
50.スローモーション（1983年8月21日 レッツゴーヤング）
51.清教徒（アーミッシュ）（1987年8月9日 ヤングスタジオ101）
52.Fin（1987年8月9日 ヤングスタジオ101）
・DISC 2：Blu‐ray 全43曲【秋（9月〜11月）＆冬（12月〜2月）OA映像集】
01.十戒（1984）（1984年9月2日 レッツゴーヤング）
02.サザン・ウインド（1984年9月23日 レッツゴーヤング）
03.SAND BEIGE ‐砂漠へ‐（1985年9月8日 レッツゴーヤング）
04.十戒（1984）（1984年9月23日 レッツゴーヤング）
05.ジプシー・クイーン（1986年9月7日 ヤングスタジオ101）
06.トワイライト ‐夕暮れ便り‐（1983年10月9日 レッツゴーヤング）
07.禁区（1983年10月9日 レッツゴーヤング）
08.SOLITUDE（1985年10月20日 レッツゴーヤング）
09.SAND BEIGE ‐砂漠へ‐（1985年10月20日 レッツゴーヤング）
10.Fin（1986年10月19日 ヤングスタジオ101）
11.難破船（1987年10月11日 ヤングスタジオ101）
12.セカンド・ラブ （1982年11月21日 レッツゴーヤング
13.禁区（1983年11月1日 第27回レコード祭歌謡大会）
14.1／2の神話（1983年11月13日 レッツゴーヤング）
15.スローモーション（1983年11月13日 レッツゴーヤング）
16.北ウイング（1984年11月4日 レッツゴーヤング）
17.セカンド・ラブ（1984年11月4日 レッツゴーヤング）
18.SOLITUDE（1985年11月17日 レッツゴーヤング
19.禁区（1983年11月6日 レッツゴーヤング）
20.セカンド・ラブ（1983年11月6日 レッツゴーヤング）
21.禁区（1983年11月13日 レッツゴーヤング）
22.十戒（1984）（1984年11月4日 レッツゴーヤング
23.赤い鳥逃げた（1985年11月17日 レッツゴーヤング）
24.Fin（1986年11月16日 ヤングスタジオ101）
25.禁区（1983年12月25日 アイドル大競演）
26.飾りじゃないのよ涙は（1984年12月16日 レッツゴーヤング）
27.サザン・ウインド（1984年12月16日 レッツゴーヤング）
28.SOLITUDE（1985年12月15日 レッツゴーヤング）
29.Fin（1986年12月7日 ヤングスタジオ101）
30.禁区（1984年1月15日 レッツゴーヤング）
31.北ウイング（1984年1月29日 レッツゴーヤング）
32.飾りじゃないのよ涙は（1985年1月6日 レッツゴーヤング
33.SOLITUDE（1986年1月5日 レッツゴーヤング）
34.十戒（1984）（1985年1月6日 レッツゴーヤング）
35.Fin（1987年1月4日 おもいっきりスタジオ101）
36.SOLITUDE（1987年1月4日 おもいっきりスタジオ101）
37.セカンド・ラブ（1983年2月20日 レッツゴーヤング）
38.禁区（1984年2月12日 レッツゴーヤング）
39.北ウイング（1984年2月12日 レッツゴーヤング）
40.TANGO NOIR（1987年2月8日 ヤングスタジオ101）
41.飾りじゃないのよ涙は（1985年2月10日 レッツゴーヤング）
42.DESIRE ‐情熱‐（1986年2月23日 レッツゴーヤング）
43.TANGO NOIR（1987年2月15日 ヤングスタジオ101）
・DISC 3：Blu‐ray 全24曲（メドレー含む）【NHK紅白歌合戦」6曲、メドレー、カバー曲、コラボ曲】
＜NHK紅白歌合戦＞
01.禁区（1983年12月31日 第34回NHK紅白歌合戦）
02.十戒（1984）（1984年12月31日 第35回NHK紅白歌合戦）
03.ミ・アモーレ [Meu amor e…]（1985年12月31日 第36回NHK紅白歌合戦）
04.DESIRE ‐情熱‐（1986年12月31日 第37回NHK紅白歌合戦）
05.難破船（1987年12月31日 第38回NHK紅白歌合戦）
06.I MISSED “THE SHOCK”（1988年12月31日 第39回NHK紅白歌合戦）
＜メドレー＞
07.1／2の神話〜セカンド・ラブ〜スローモーション〜少女A（1983年12月25日 アイドル大競演）
08.夢遥か〜アサイラム〜チャールストンにはまだ早い【田原俊彦カバー】＜未配信映像＞〜サザン・ウインド（1984年8月12日 レッツゴーヤング）
09.飾りじゃないのよ涙は〜北ウイング（1985年6月2日 レッツゴーヤング）
10.ロンリー・ジャーニー〜サザン・ウインド（1986年3月16日 レッツゴーヤング）
11.DREAMING〜予感 （1986年9月7日 ヤングスタジオ101）
＜カバー曲＞
12.銀座カンカン娘（1984年8月18日 第16回思い出のメロディー）【高峰秀子カバー】＜未配信映像＞
13.いっそセレナーデ（1986年12月7日 ヤングスタジオ101）【井上陽水カバー】＜未配信映像＞
＜コラボ曲＞
14.スマイルフォーミー（1983年7月24日 レッツゴーヤング）with河合奈保子＜未配信映像＞
15.セカンド・ラブ（1985年12月15日 レッツゴーヤング）ピアノ:河合奈保子＜未配信映像＞
・DISC 4：CD 全8曲 【『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』上映映像ライヴ音源】※4枚組限定BOXのみ収録
01.スローモーション（1982年8月8日 レッツゴーヤング）
02.禁区（1984年1月15日 レッツゴーヤング）
03.北ウイング（1984年1月29日 レッツゴーヤング）
04.飾りじゃないのよ涙は（1985年1月6日 レッツゴーヤング）
05.ミ・アモーレ [Meu amor e…]（1985年4月21日 レッツゴーヤング）
06.DESIRE ‐情熱‐（1986年12月31日 第37回NHK紅白歌合戦）
07.TANGO NOIR（1987年2月8日 ヤングスタジオ101）
08.難破船（1987年12月31日 第38回NHK紅白歌合戦）
◆HMV：中森明菜オリジナル・ステッカー（HMV ver） ※HMV＆BOOKS Online含む／一部店舗除く