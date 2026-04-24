「第51回吉本新喜劇GM月例会見」が24日、大阪市内であり、新しい座員を決める「吉本新喜劇金の卵13個目オーディション」に合格し、入団した5人が紹介された。

5人のうち女性が2人。和歌山出身の林ゆい（22）は歌が得意。石川さゆりの「津軽海峡冬景色」を熱唱し、GMの間寛平（76）も「うまいなあ」とその美声に脱帽した。元々、ミュージカルを志して歌の勉強をしてきた。ただ、「小さい頃から辻本茂雄さんが大好き」と明かすと、寛平はガラリと態度一変。「ちょっと（アゴが）しゃくれてる？新喜劇には“しゃくれ”多いで」とツッコんでいた。

藤井遙佳（24）はNSC大阪45期生で、なんばグランド花月の舞台進行を担当していた。空手は黒帯の腕前で型を披露すると、寛平が「ちょっと、蹴ってみ？」と自らお尻を突き出し、周りが止めに入るシーンも。漫才コンビを半年で解散し、「金の卵オーディション12個目」を受けたが不合格に。念願かなって「未知やすえさんみたいになりたい」と告白。寛平は「（未知が）やってるやつ、継げるやん」と期待を込めていた。