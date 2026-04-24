“なにわのロイヤルファミリー”西川忠志、久しぶりに妻と2人で食事を満喫 “乾杯2ショット”披露「美味しく、楽しく、いい時間でした」
漫才師・西川きよしの長男で吉本新喜劇の西川忠志が23日、自身のインスタグラムを更新。妻との“乾杯2ショット”を披露した。
【写真】「美味しく、楽しく、いい時間でした」妻との“乾杯2ショット”披露の西川忠志
忠志は「妻とふたりで」と書き出し、「昨日は何年かぶりに妻とふたりで食事に出掛けました。美味しく、楽しく、いい時間でした」と充実したひとときを回想。
さらに「妻がご馳走してくれました」と明かし、20日に58歳の誕生日を迎えたばかりの忠志を祝うバースデープレートの写真も添えて「感謝 西川忠志・58歳」と締めくくった。
コメント欄には「素敵なご夫婦」「素敵な時間」「奥さん孝行」「いいなぁ」などの声が寄せられている。
【写真】「美味しく、楽しく、いい時間でした」妻との“乾杯2ショット”披露の西川忠志
忠志は「妻とふたりで」と書き出し、「昨日は何年かぶりに妻とふたりで食事に出掛けました。美味しく、楽しく、いい時間でした」と充実したひとときを回想。
さらに「妻がご馳走してくれました」と明かし、20日に58歳の誕生日を迎えたばかりの忠志を祝うバースデープレートの写真も添えて「感謝 西川忠志・58歳」と締めくくった。
コメント欄には「素敵なご夫婦」「素敵な時間」「奥さん孝行」「いいなぁ」などの声が寄せられている。