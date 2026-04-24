【超合金 大空魔竜＆ガイキング】 4月28日 予約開始 11月 発売予定 価格：14,850円

　BANDAI SPIRITSは、玩具「超合金 大空魔竜＆ガイキング」を4月28日に予約受付を開始する。発売は11月を予定し、価格は14,850円。

　本商品はTVアニメ「大空魔竜ガイキング」50周年を記念して、「大空魔竜」と「ガイキング」を超合金シリーズで復刻したもの。

　復活版は大空魔竜ヘッドが着脱式で渦巻き防御体勢「ボリューションプロテクト」に変形可能。さらに、付属するガイキングは大空魔竜に合体できる「大空魔竜ヘッド」と上半身、下半身の3つのパーツに分離・合体ができる。

　さらに塗装されたミニ恐竜戦隊3機も付属する。

　大空魔竜は全長約200mm。1976年に発売された超合金の当時品をスキャンすることで形状、各部のメッキパーツやカラーリングまで再現されており、ダイキャスト使用部位も増強されている。さらに、両翼にはミサイル発射ギミックが搭載されている。

「超合金 大空魔竜＆ガイキング」商品概要

全長： 大空魔竜：約180mm
ガイキング：全高約70mm（頭頂部）
材質：ABS、ダイキャスト、PVC
セット内容
・大空魔竜本体
・ガイキング本体、
・ミニバゾラー
・ミニスカイラー
・ミニネッサー
・ミサイル弾×6

(C) 東映アニメーション