【超合金 大空魔竜＆ガイキング】 4月28日 予約開始 11月 発売予定 価格：14,850円

BANDAI SPIRITSは、玩具「超合金 大空魔竜＆ガイキング」を4月28日に予約受付を開始する。発売は11月を予定し、価格は14,850円。

本商品はTVアニメ「大空魔竜ガイキング」50周年を記念して、「大空魔竜」と「ガイキング」を超合金シリーズで復刻したもの。

復活版は大空魔竜ヘッドが着脱式で渦巻き防御体勢「ボリューションプロテクト」に変形可能。さらに、付属するガイキングは大空魔竜に合体できる「大空魔竜ヘッド」と上半身、下半身の3つのパーツに分離・合体ができる。

さらに塗装されたミニ恐竜戦隊3機も付属する。

大空魔竜は全長約200mm。1976年に発売された超合金の当時品をスキャンすることで形状、各部のメッキパーツやカラーリングまで再現されており、ダイキャスト使用部位も増強されている。さらに、両翼にはミサイル発射ギミックが搭載されている。

「超合金 大空魔竜＆ガイキング」商品概要

全長： 大空魔竜：約180mm

ガイキング：全高約70mm（頭頂部）

材質：ABS、ダイキャスト、PVC

セット内容

・大空魔竜本体

・ガイキング本体、

・ミニバゾラー

・ミニスカイラー

・ミニネッサー

・ミサイル弾×6

(C) 東映アニメーション