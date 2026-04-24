「大空魔竜ガイキング」50周年に超合金が復活！ 「超合金 大空魔竜＆ガイキング」が4月28日予約開始
【超合金 大空魔竜＆ガイキング】 4月28日 予約開始 11月 発売予定 価格：14,850円
全長： 大空魔竜：約180mm
BANDAI SPIRITSは、玩具「超合金 大空魔竜＆ガイキング」を4月28日に予約受付を開始する。発売は11月を予定し、価格は14,850円。
本商品はTVアニメ「大空魔竜ガイキング」50周年を記念して、「大空魔竜」と「ガイキング」を超合金シリーズで復刻したもの。
復活版は大空魔竜ヘッドが着脱式で渦巻き防御体勢「ボリューションプロテクト」に変形可能。さらに、付属するガイキングは大空魔竜に合体できる「大空魔竜ヘッド」と上半身、下半身の3つのパーツに分離・合体ができる。
さらに塗装されたミニ恐竜戦隊3機も付属する。
大空魔竜は全長約200mm。1976年に発売された超合金の当時品をスキャンすることで形状、各部のメッキパーツやカラーリングまで再現されており、ダイキャスト使用部位も増強されている。さらに、両翼にはミサイル発射ギミックが搭載されている。
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) April 24, 2026
『#大空魔竜ガイキング』より
「超合金 大空魔竜＆ガイキング」が商品化決定！
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渦巻き防御体勢に変形する超合金の大空魔竜！ガイキングと恐竜戦隊もセットになって復活！
一般店頭にて2026年4月28日予約開始、11月発売予定！#t_chogokin pic.twitter.com/d6YLCKcaty
「超合金 大空魔竜＆ガイキング」商品概要
全長： 大空魔竜：約180mm
ガイキング：全高約70mm（頭頂部）
材質：ABS、ダイキャスト、PVC
セット内容
・大空魔竜本体
・ガイキング本体、
・ミニバゾラー
・ミニスカイラー
・ミニネッサー
・ミサイル弾×6
(C) 東映アニメーション