混雑する国道23号の橋渡し

三重県鈴鹿市内で整備が進められていた県道54号鈴鹿環状線の「磯山バイパス」II期工区が、2026年3月19日に開通しました。



平成27年（2015年）2月に開通した磯山バイパスI期工区と合わせた全線が利用可能になりました。

鈴鹿環状線は、伊勢鉄道 鈴鹿駅の近くにある鈴鹿市中心部の神戸から伊勢湾近くの磯山にかけて、市西部に弧を描くように敷設された延長約22kmの道路です。県道54号線として三重県が管理しています。

【画像】超便利!? これが国道23号とバイパス“直結”する鈴鹿環状線「磯山バイパス」の位置とルートです！ 画像で見る

そのうち磯山バイパスは、世界に誇る名サーキットとして知られる「鈴鹿サーキット」の南に位置する磯山から五祝町にかけての延長3.5kmの片側1車線道路です。

海側の国道23号 現道および山側の国道23号 中勢バイパスと二手に分かれている23号の橋渡しとなるように計画された道路で、I期・II期に分割して工事が進められてきました。

今回開通を迎えたのは、徳田町から五祝町にかけての磯山バイパスII期工区の延長1.7kmの区間です。

23号現道の「磯山四」交差点から徳田町にかけての延長1.8kmのI期工区は平成27年（2015年）2月に開通しており、II期工区の開通によって全線が利用可能になります。

全線供用開始によって、23号と中勢バイパスなどがつながることで、鈴鹿環状線としての機能を強化。

23号の混雑緩和や鈴鹿サーキット周辺の道路ネットワークの円滑化、東名阪道・鈴鹿ICのアクセス改良によって、周辺地域の交通利便性の向上にも期待が寄せられています。

これまで周辺の道路には狭い道路が多く、朝夕のピークタイムには交通渋滞が多発したほか、歩道が整備されていない場所が多く、歩行者の安全な通行にも支障をきたしていました。

磯山バイパスに交通が転換されることで、渋滞や事故が減少して歩行者の安全性が向上すると見込まれています。