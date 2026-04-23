emmi×NYBGコラボ登場♡大人女性のための洗練ボタニカルウェア
人気レディースブランドemmiから、世界的植物研究機関New York Botanical Gardenとの初コラボコレクションが登場。繊細なボタニカルアートを取り入れた華やかなデザインは、日常に自然の美しさを添えてくれます。サステナブルな感性と女性らしさを兼ね備えたラインナップは、この夏のスタイルを格上げしてくれる予感♡先行予約や特典情報もあわせてチェックしてみてください。
ボタニカルアートが主役の魅力
本コレクションは、NYBGが所蔵する植物画をベースに、繊細で華やかなデザインへと昇華。サテン素材や総柄アイテムを中心に、ナチュラルでありながら洗練された印象を与えます。
stripeリラックスシャツ
価格：18,700円
カラー：WHT,YEL,BLU（サイズ：F）
ストライプリラックスパンツ
価格：19,800円
カラー：YEL,BLU（サイズ：0,1）
フラワーワッシャーブラウス
価格：15,950円
カラー：OWHT,YEL（サイズ：F）
フラワーワッシャースカート
価格：20,900円
カラー：OWHT,YEL（サイズ：F）
軽やかな素材感と柔らかな色合いが、女性らしい抜け感を演出。セットアップでの着こなしもおすすめです。
デイリーにも映える豊富なラインナップ
日常に取り入れやすいアイテムも充実し、幅広いスタイリングが楽しめます。
サテンキャミワンピース
価格：27,500円
カラー：IVR,BLK（サイズ：0,1）
グラフィックTシャツ
価格：9,900円
カラー：WHT,LGRY,BRW（サイズ：F）
リブタンクトップ
価格：8,580円
カラー：WHT,YEL,BRW,BORDER（サイズ：F）
サテンロゴキャップ
価格：7,480円
カラー：OWHT,BRW,BLK（サイズ：F）
サテンベアトップブラ
価格：8,800円
カラー：YEL,BLK（サイズ：0,1）
サテンベアトップキャミソール
価格：9,900円
カラー：YEL,BLK（サイズ：0,1）
シンプルながらもアート性を感じるデザインは、1枚で主役になる存在感。リラックス感とモード感を両立したスタイルが完成します。
先行予約＆特典情報
オンラインでは4月23日(木)12:00より先行予約がスタート。emmiオフィシャルオンラインストアおよびUSAGI ONLINEにて展開されます。
さらに、4月23日(木)12:00～4月25日(土)23:59の期間中は、対象アイテム予約でMAポイントが一律10％付与される嬉しいキャンペーンも実施。店舗では4月25日(土)より全国直営店で発売されます。
※期間中のポイント付与は会員ランクに関わらず一律です。
自然と調和する新しいおしゃれ
アートとファッションが融合した今回のコラボは、日常をより豊かに彩る特別なコレクション。自然の美しさを纏うような感覚で、心地よいスタイルを楽しめます。
リラックス感と女性らしさを両立したデザインは、忙しい日々の中でも自分らしく過ごしたい方にぴったりです♡
この夏は特別なコラボで彩って
emmiとNYBGが生み出すボタニカルアートの世界は、着るだけで気分を高めてくれる魅力がたっぷり。軽やかな素材と華やかなデザインは、これからの季節にぴったりです♪
先行予約特典も活用しながら、お気に入りの一着を見つけてみてはいかがでしょうか。自分らしいスタイルで、夏のおしゃれを思いきり楽しんでください。