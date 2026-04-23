emmi×NYBGコラボ登場♡大人女性のための洗練ボタニカルウェア

人気レディースブランドemmiから、世界的植物研究機関New York Botanical Gardenとの初コラボコレクションが登場。繊細なボタニカルアートを取り入れた華やかなデザインは、日常に自然の美しさを添えてくれます。サステナブルな感性と女性らしさを兼ね備えたラインナップは、この夏のスタイルを格上げしてくれる予感♡先行予約や特典情報もあわせてチェックしてみてください。

ボタニカルアートが主役の魅力

本コレクションは、NYBGが所蔵する植物画をベースに、繊細で華やかなデザインへと昇華。サテン素材や総柄アイテムを中心に、ナチュラルでありながら洗練された印象を与えます。

stripeリラックスシャツ

価格：18,700円

カラー：WHT,YEL,BLU（サイズ：F）

ストライプリラックスパンツ

価格：19,800円

カラー：YEL,BLU（サイズ：0,1）

フラワーワッシャーブラウス

価格：15,950円

カラー：OWHT,YEL（サイズ：F）

フラワーワッシャースカート

価格：20,900円

カラー：OWHT,YEL（サイズ：F）

軽やかな素材感と柔らかな色合いが、女性らしい抜け感を演出。セットアップでの着こなしもおすすめです。

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デイリーにも映える豊富なラインナップ

日常に取り入れやすいアイテムも充実し、幅広いスタイリングが楽しめます。

サテンキャミワンピース

価格：27,500円

カラー：IVR,BLK（サイズ：0,1）

グラフィックTシャツ

価格：9,900円

カラー：WHT,LGRY,BRW（サイズ：F）

リブタンクトップ

価格：8,580円

カラー：WHT,YEL,BRW,BORDER（サイズ：F）

サテンロゴキャップ

価格：7,480円

カラー：OWHT,BRW,BLK（サイズ：F）

サテンベアトップブラ

価格：8,800円

カラー：YEL,BLK（サイズ：0,1）

サテンベアトップキャミソール

価格：9,900円

カラー：YEL,BLK（サイズ：0,1）

シンプルながらもアート性を感じるデザインは、1枚で主役になる存在感。リラックス感とモード感を両立したスタイルが完成します。

先行予約＆特典情報

オンラインでは4月23日(木)12:00より先行予約がスタート。emmiオフィシャルオンラインストアおよびUSAGI ONLINEにて展開されます。

さらに、4月23日(木)12:00～4月25日(土)23:59の期間中は、対象アイテム予約でMAポイントが一律10％付与される嬉しいキャンペーンも実施。店舗では4月25日(土)より全国直営店で発売されます。

※期間中のポイント付与は会員ランクに関わらず一律です。

自然と調和する新しいおしゃれ

アートとファッションが融合した今回のコラボは、日常をより豊かに彩る特別なコレクション。自然の美しさを纏うような感覚で、心地よいスタイルを楽しめます。

リラックス感と女性らしさを両立したデザインは、忙しい日々の中でも自分らしく過ごしたい方にぴったりです♡

この夏は特別なコラボで彩って

emmiとNYBGが生み出すボタニカルアートの世界は、着るだけで気分を高めてくれる魅力がたっぷり。軽やかな素材と華やかなデザインは、これからの季節にぴったりです♪

先行予約特典も活用しながら、お気に入りの一着を見つけてみてはいかがでしょうか。自分らしいスタイルで、夏のおしゃれを思いきり楽しんでください。