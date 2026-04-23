本日の日経平均株価は、一時6万円突破も目標達成感から利益確定売りが優勢となり、前日比445円安の5万9140円と4日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は13社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、第1四半期業績はコンセンサス大幅上振れとなったキヤノンマーケティングジャパン <8060> [東証Ｐ]など。そのほか、イビデン <4062> [東証Ｐ]は3日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ 金属製品

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器

<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属

<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械



<6387> サムコ 東Ｐ 機械

<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器

<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器

<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器

<6920> レーザーテク 東Ｐ 電気機器



<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器

<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業

<9408> ＢＳＮＨＤ 東Ｓ 情報・通信業



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