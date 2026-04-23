　本日の日経平均株価は、一時6万円突破も目標達成感から利益確定売りが優勢となり、前日比445円安の5万9140円と4日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は13社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、第1四半期業績はコンセンサス大幅上振れとなったキヤノンマーケティングジャパン <8060> [東証Ｐ]など。そのほか、イビデン <4062> [東証Ｐ]は3日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<3445> ＲＳテクノ　　東Ｐ　金属製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<6136> ＯＳＧ　　　　東Ｐ　機械

<6387> サムコ　　　　東Ｐ　機械
<6762> ＴＤＫ　　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6890> フェローテク　東Ｓ　電気機器
<6920> レーザーテク　東Ｐ　電気機器

<7220> 武蔵精密　　　東Ｐ　輸送用機器
<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業
<9408> ＢＳＮＨＤ　　東Ｓ　情報・通信業

株探ニュース