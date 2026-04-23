日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品「グリマスシェイク」を4月27日から期間限定で販売します。

【えぇー！】サイズ違いでグリマスのデザインが異なるの！？ 比較写真も公開！ プレゼントで当たる“グリマスカップ”も

同商品は、おっちょこちょいな性格で、紫のボディーと眠たげな表情、太い眉毛がトレードマークのキャラクター「グリマス」の大好物「マックシェイク」シリーズの一品。グリマスを象徴する紫色の見た目が特徴的で、ブルーベリーヨーグルト味になっています。2024年10月に初登場し、これまでに2回、期間限定で販売されましたが、人気のため売り切れが相次ぎました。

今回は「ブルベリマシマシ」をテーマにリニューアル。ブルーベリー果汁を従来の1％から2％へ増量し、より自然な果実の甘みとフルーティーさを感じられる味わいへと進化させています。また、パッケージはグリマスを主役に据えたデザインを継承しつつ、今年はサイズごとに異なるデザインを採用しています。

価格はSサイズが190円〜（以下、税込み）、Mサイズが270円〜。

同日から、グリマスが登場する新テレビCMが放送されます。また、グリマスのオリジナルカップや「マックカード」1000円分が抽選で当たるプレゼントキャンペーンも実施されます。

SNSでは、同社の公式「X」が同月22日に、紫色の“渦巻き”と黄色い文字で「タダイマ」と書かれた画像を“におわせ投稿”をしたことにより、ユーザーから「ガチで待ってたよ。グリマスシェイクじゃなかったら泣きます」「えっ、えっ、グリマスシェイクじゃん！」「グリマスシェイク好きだからうれしい」といった声が上がり、話題になっていました。