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YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が、「【テナント半壊】50店舗→半分以下…巨大モールが1年で終わった理由【ゆっくり解説】」を公開した。動画では、埼玉県加須市にある「ビバモール加須」を例に、巨大商業施設が衰退していく過程と、その核心的な理由について解説している。



動画ではまず、埼玉県北部に位置する加須市の「ビバモール加須」が取り上げられる。2006年に開業した同施設は、敷地面積3.4万平方メートル以上、駐車場2700台分を備える大規模なもので、オープン当時は50店舗が軒を連ねていた。当時の加須市は人口11万人を超えていた一方で、日常の買い物拠点が不足していた。そのため、同モールは重宝され、開業直後は駐車場が満車になるほどの盛況ぶりを見せていた。



しかし、現在はテナントが半分以下に激減し、一部のエリアはシャッターが連なる状態となっている。動画内では、衰退の主な原因を「ライバルの登場だ」と指摘する。開業からわずか1年後の2007年、近隣にビバモールの約4倍の店舗数を持つ「イオンモール羽生」がオープンした。さらに翌年には「モラージュ菖蒲」も開業したことで、客足が大きく奪われたという。「ビバモールには勝ち目がなかったのね」と、圧倒的な規模の差を前に苦戦を強いられた背景が語られた。



加えて、16年間で市の人口が約6000人減少したことや、2026年5月にはモールの命綱とも言える食品スーパー「カスミ」の閉店が予定されているという厳しい現実も提示される。



一方で、状況は完全に絶望的ではないことも示される。核となる「スーパービバホーム」が健在であることに加え、2025年には「Seria」が新たに出店し、ヨガスタジオも営業を続けている。「テナントが去る一方で挑戦する店もある」と語られ、買い物先に困る高齢者などにとっては現在も必要な場所であると結論付けた。地方の大型商業施設が直面する過酷な競争と、地域に根ざした施設としての存在意義を改めて考えさせられる内容となっている。