世界的に経済が不安定の中… フィジーの観光客数が3月の月間過去最多に 日本からも9％増 政府観光局が背景を解説

世界的に経済が不安定の中… フィジーの観光客数が3月の月間過去最多に 日本からも9％増 政府観光局が背景を解説