世界的に経済が不安定の中… フィジーの観光客数が3月の月間過去最多に 日本からも9％増 政府観光局が背景を解説
フィジー政府観光局は23日、フィジーへの3月の観光客数が7万1765人となり、3月の月間最多記録を更新したと発表した。2025年の同時期と比べて12％増、2024年と比べても4％増という。日本は前年比9％増で、成長をけん引している。
【写真】気持ちよさそう！フィジーの海を見ながらスカイダイビングする桐山照史
同局によると、フィジーは燃料供給が安定し、航空便の輸送能力が増加傾向にある。世界の旅行者の旅行先選びが厳しくなる中、フィジーの旅行業は好調だ。
デジタルエンゲージメントも同様の勢いを示している。フィジー観光局のウェブサイトは、26年に入ってから現在までに624万セッションを記録しており、前年比16%増となっている。平均セッション時間は22％増加しており、旅行者が好奇心から実際の旅行意欲へと移行していることを示している。
検索データもこの説を裏付けられ、「フィジーでやるべきこと」の検索数がここ数ヶ月で242％も急増しているという。
同局は「世界的な経済的・地政学的圧力にもかかわらず、フィジーの観光業界は通常機能しており、燃料供給も安定、量も確保されている」と解説。5月から10月のピークシーズンに向けて、オーストラリアとニュージーランドからの航空便は増加しており、香港とバンクーバーからの便も同様に増加しており、その他の観光事業者も高い稼働率で営業している。
現在、2つの主要な国際テレビ番組がフィジーで撮影を行っており、7月下旬まで合わせて1日あたり約600室のホテル客室を使用、地上業務、ケータリング、地元雇用など、周辺地域で大きな社会的・経済的活動を生み出している。
今後の予約動向は昨年のピークシーズンとほぼ同水準で推移しており、MICE（会議、報奨旅行、国際会議、展示会）の需要も依然として堅調。最近開催された会議には250人を超える参加者が島々を訪れ、今後数ヶ月間にも同様の規模のグループが見込まれており、北米からのインセンティブ旅行も引き続き好調となっている。
【写真】気持ちよさそう！フィジーの海を見ながらスカイダイビングする桐山照史
同局によると、フィジーは燃料供給が安定し、航空便の輸送能力が増加傾向にある。世界の旅行者の旅行先選びが厳しくなる中、フィジーの旅行業は好調だ。
検索データもこの説を裏付けられ、「フィジーでやるべきこと」の検索数がここ数ヶ月で242％も急増しているという。
同局は「世界的な経済的・地政学的圧力にもかかわらず、フィジーの観光業界は通常機能しており、燃料供給も安定、量も確保されている」と解説。5月から10月のピークシーズンに向けて、オーストラリアとニュージーランドからの航空便は増加しており、香港とバンクーバーからの便も同様に増加しており、その他の観光事業者も高い稼働率で営業している。
現在、2つの主要な国際テレビ番組がフィジーで撮影を行っており、7月下旬まで合わせて1日あたり約600室のホテル客室を使用、地上業務、ケータリング、地元雇用など、周辺地域で大きな社会的・経済的活動を生み出している。
今後の予約動向は昨年のピークシーズンとほぼ同水準で推移しており、MICE（会議、報奨旅行、国際会議、展示会）の需要も依然として堅調。最近開催された会議には250人を超える参加者が島々を訪れ、今後数ヶ月間にも同様の規模のグループが見込まれており、北米からのインセンティブ旅行も引き続き好調となっている。